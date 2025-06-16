  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити

Квартира в новостройке Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити

Дубай, ОАЭ
от
$422,625
;
31
ID: 27766
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры премиум-класса с рассрочкой платежа в Дубай Мотор Сити

Дубай Мотор Сити (Dubai Motor City) — это оживленный район, который идеально сочетает наследие автоспорта с современным городским стилем жизни. Здесь, рядом со знаменитым Дубайским автодромом, можно наслаждаться не только захватывающими развлечениями, но и тишиной жилых кварталов, зелеными парками и пешеходными улицами с кафе, ресторанами и магазинами. Motor City предлагает сбалансированный образ жизни с первоклассными школами, спортивными площадками и роскошной инфраструктурой. Это идеальное место как для инвесторов, так и для семей, которые ценят комфорт, качество и активный стиль жизни.

Квартиры в Дубай Мотор Сити расположены в 10 минутах от больниц, клиник, школ и торговых центров, в 20 минутах от знаменитой Пальмы Джумейра, в 25 минутах от Даунтаун Дубай и Бурдж-Халифа, в 30 минутах от международного аэропорта Дубая. Это идеальное место для тех, кто ищет легкий доступ к основным объектам.

Проект впечатляет изысканным современным дизайном с плавными архитектурными линиями, элегантной эстетикой и большими стеклянными фасадами, которые наполняют помещения естественным светом и открывают потрясающие панорамные виды. Внешний вид здания выполнен из качественных материалов с элементами дизайна, которые создают стильную и гармоничную атмосферу. Вход в здание встречает просторным и элегантным лобби, что задает атмосферу всему комплексу. Жильцы могут воспользоваться широким набором удобств, включая тренажерный зал, крытые и открытые детские площадки, зоны отдыха с видом на площадь, гостиную, коворкинг, переговорные комнаты, частные столовые, зону для йоги, игровую комнату, кинотеатр, многофункциональный зал, кафе, магазины и прекрасно оформленные зелёные пространства для отдыха и общения.

В проекте представлены квартиры различных планировок: студии, а также апартаменты с 1, 2, 3 или 4 спальнями. Каждая квартира разработана с акцентом на сочетание функциональности и стильного дизайна. Просторные планировки, современная отделка и большое количество естественного света создают уютную и теплую атмосферу. В каждой квартире предусмотрены встроенные шкафы и высококачественная кухонная техника. Интерьеры дополняются стильными напольными покрытиями, современными светильниками и большими окнами с прекрасным видом на окрестности. Кухни спроектированы для удобства и современного образа жизни, а ванные комнаты выполнены в стиле спа с изысканными деталями и качественной фурнитурой. Общий дизайн ориентирован на комфорт, практичность и сдержанную роскошь, что идеально подходит для городской жизни.


DXB-00227

Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
