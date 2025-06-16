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Жилой комплекс Private Pools in each Unit! Rabdan Gharbi 2

Дубай, ОАЭ
от
$298,189
BTC
3.5469043
ETH
185.9084170
USDT
294 815.2989040
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26783
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Рабдан Гарби 2 - Повышенная городская жизнь в Маджане, Дубайленд.

Современные апартаменты, предназначенные для комфорта и ценности.

1 & 2 Спальни апартаменты с бассейном | Передача: Q3 2026

Обзор проекта

Rabdan Gharbi 2 является продолжением успешного Rabdan Gharbi 1 и продолжает приверженность бренда стильной, функциональной и доступной жизни в одном из самых перспективных пригородных районов Дубая — Маджане, части генерального плана Dubailand.

Этот малоэтажный бутик предлагает чистую архитектуру, эффективные планы этажей и акцент на городское удобство. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, первым покупателем или конечным пользователем, Rabdan Gharbi 2 предлагает высокий арендный потенциал и легкий образ жизни, всего в нескольких минутах от ключевых достопримечательностей Дубая.

Цены начинаются с:

  • 🟩 1 спальня с бассейном ~ 58 м2 от 255 000 €

  • 🟨 2 спальня с бассейном ~ 90 м2 от 438.000 €

📅 Оценочная передача: Q2 2027
📆 Доступны гибкие платежные системы
📈 Потенциал рентабельности инвестиций: 7%-8,5% на рынке аренды в Маджане/Дубайленде

Апартаменты Основные моменты:

  • Современные, практичные макеты с естественным освещением.

  • Современные открытые кухни с качественной отделкой.

  • Просторные балконы с видом на сообщество.

  • Встроенные шкафы и ванные комнаты.

  • Опциональные пакеты мебели.

  • Инфраструктура с поддержкой Smart Home.

Строительные удобства:

  • Бассейн на крыше с солнечной палубой.

  • Фитнес-центр с кардио- и силовыми зонами.

  • Лобби-зал с приемом 24/7.

  • Крытая и открытая детская игровая площадка.

  • Крытая парковка, безопасность и контроль доступа.

  • Наземная розничная торговля и близлежащие супермаркеты.

Расположение: Majan, Dubailand

  • 2 минуты до IMG Worlds of Adventure

  • 5 минут до глобальной деревни

  • 10 минут до Al Barari & Silicon Oasis

  • 15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

  • Быстрый доступ к шоссе E311 и E66

  • В окружении школ, клиник и парков

Идеально для:

  • Инвесторы ищут доступную недвижимость в Дубае.

  • Конечные пользователи, работающие в центральном или южном Дубае.

  • Покупатели, которые ценят дизайн, практичность и эффективность цен.

  • Семьи или профессионалы, ищущие жизнь в общинном стиле.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Private Pools in each Unit! Rabdan Gharbi 2
Дубай, ОАЭ
от
$298,189
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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