Жилой комплекс Private Pools in each Unit! Rabdan Gharbi 2

Рабдан Гарби 2 - Повышенная городская жизнь в Маджане, Дубайленд.
Современные апартаменты, предназначенные для комфорта и ценности.
1 & 2 Спальни апартаменты с бассейном | Передача: Q3 2026
Обзор проекта
Rabdan Gharbi 2 является продолжением успешного Rabdan Gharbi 1 и продолжает приверженность бренда стильной, функциональной и доступной жизни в одном из самых перспективных пригородных районов Дубая — Маджане, части генерального плана Dubailand.
Этот малоэтажный бутик предлагает чистую архитектуру, эффективные планы этажей и акцент на городское удобство. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, первым покупателем или конечным пользователем, Rabdan Gharbi 2 предлагает высокий арендный потенциал и легкий образ жизни, всего в нескольких минутах от ключевых достопримечательностей Дубая.
Цены начинаются с:
🟨 2 спальня с бассейном ~ 90 м2 от 438.000 €
📅 Оценочная передача: Q2 2027
📆 Доступны гибкие платежные системы
📈 Потенциал рентабельности инвестиций: 7%-8,5% на рынке аренды в Маджане/Дубайленде
Апартаменты Основные моменты:
Современные, практичные макеты с естественным освещением.
Современные открытые кухни с качественной отделкой.
Просторные балконы с видом на сообщество.
Встроенные шкафы и ванные комнаты.
Опциональные пакеты мебели.
Инфраструктура с поддержкой Smart Home.
Строительные удобства:
Бассейн на крыше с солнечной палубой.
Фитнес-центр с кардио- и силовыми зонами.
Лобби-зал с приемом 24/7.
Крытая и открытая детская игровая площадка.
Крытая парковка, безопасность и контроль доступа.
Наземная розничная торговля и близлежащие супермаркеты.
Расположение: Majan, Dubailand
2 минуты до IMG Worlds of Adventure
5 минут до глобальной деревни
10 минут до Al Barari & Silicon Oasis
15 минут до Downtown Dubai & Business Bay
Быстрый доступ к шоссе E311 и E66
В окружении школ, клиник и парков
Идеально для:
Инвесторы ищут доступную недвижимость в Дубае.
Конечные пользователи, работающие в центральном или южном Дубае.
Покупатели, которые ценят дизайн, практичность и эффективность цен.
Семьи или профессионалы, ищущие жизнь в общинном стиле.