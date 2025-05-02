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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$413,621
14.04.2025
$411,809
13.04.2025
$412,051
12.04.2025
$413,589
11.04.2025
$422,934
10.04.2025
$424,658
09.04.2025
$426,794
08.04.2025
$426,528
06.04.2025
$426,777
05.04.2025
$422,889
04.04.2025
$428,543
03.04.2025
$433,295
02.04.2025
$432,382
01.04.2025
$431,404
30.03.2025
$430,077
29.03.2025
$433,294
28.03.2025
$434,877
27.03.2025
$433,352
26.03.2025
$433,082
25.03.2025
$431,602
24.03.2025
$430,141
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20244
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384630
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

One Residence расположен в самом сердце Даунтауна, предоставляя вам легкий доступ к лучшим ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям города. Все, что нужно для насыщенной городской жизни, находится буквально у вашего порога. Наслаждайтесь панорамными видами на городской пейзаж Дубая из просторных квартир с элегантным дизайном и высококачественной отделкой.

One Residence выходит предлагает широкий спектр первоклассных удобств, которые сделают вашу жизнь по-настоящему роскошной. Насладитесь захватывающим видом на горизонт в бассейне-инфинити. Пока вы отдыхаете, ваши дети весело проведут время в отдельном детском бассейне, на игровой площадке или в детском клубе. Организуйте незабываемые встречи с семьей и друзьями на свежем воздухе благодаря специально оборудованной зоне барбекю. Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале и студии йоги. Развлекайтесь с друзьями и семьей в игровой комнате или наслаждайтесь просмотром фильмов в собственном кинотеатре комплекса. Работайте продуктивно в современной зоне коворкинга или воспользуйтесь множеством других удобств, включая поле для гольфа-симулятора, музыкальную комнату и прачечную на заказ.

Рассрочка (50/50):

  • 10 % – при бронировании;
  • 10 % – 1-ый платеж спустя 30 дней после брони;
  • 5 % – 2-ой платеж (декабрь 2024);
  • 5 % – 3-ий платеж (май 2025);
  • 5 % – 4-ый платеж (сентябрь 2025);
  • 5 % – 5-ый платеж (март 2026);
  • 10 % – 6-ой платеж (сентябрь 2026);
  • 50 % – во время сдачи проекта (2 кв. 2027).
Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн-инфинити;
  • Детский бассейн и игровая площадка;
  • Зона барбекю и пикников;
  • Современный, высокотехнологичный тренажерный зал;
  • Студия йоги;
  • Игровая комната;
  • Кинотеатр;
  • Гольф-симулятор;
  • Музыкальная комната;
  • Дзен-сад;
  • Коворкинг.
Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Dubai Mall – 6 минут
  • Бурдж Халифа – 8 минут
  • Ипподром Meydan Racecourse – 14 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 16 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Пальм Джумейра – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$413,621
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