Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ

One Residence расположен в самом сердце Даунтауна, предоставляя вам легкий доступ к лучшим ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям города. Все, что нужно для насыщенной городской жизни, находится буквально у вашего порога. Наслаждайтесь панорамными видами на городской пейзаж Дубая из просторных квартир с элегантным дизайном и высококачественной отделкой.

One Residence выходит предлагает широкий спектр первоклассных удобств, которые сделают вашу жизнь по-настоящему роскошной. Насладитесь захватывающим видом на горизонт в бассейне-инфинити. Пока вы отдыхаете, ваши дети весело проведут время в отдельном детском бассейне, на игровой площадке или в детском клубе. Организуйте незабываемые встречи с семьей и друзьями на свежем воздухе благодаря специально оборудованной зоне барбекю. Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале и студии йоги. Развлекайтесь с друзьями и семьей в игровой комнате или наслаждайтесь просмотром фильмов в собственном кинотеатре комплекса. Работайте продуктивно в современной зоне коворкинга или воспользуйтесь множеством других удобств, включая поле для гольфа-симулятора, музыкальную комнату и прачечную на заказ.

Рассрочка (50/50):

10 % – при бронировании;

10 % – 1-ый платеж спустя 30 дней после брони;

5 % – 2-ой платеж (декабрь 2024);

5 % – 3-ий платеж (май 2025);

5 % – 4-ый платеж (сентябрь 2025);

5 % – 5-ый платеж (март 2026);

10 % – 6-ой платеж (сентябрь 2026);

50 % – во время сдачи проекта (2 кв. 2027).

Бассейн-инфинити;

Детский бассейн и игровая площадка;

Зона барбекю и пикников;

Современный, высокотехнологичный тренажерный зал;

Студия йоги;

Игровая комната;

Кинотеатр;

Гольф-симулятор;

Музыкальная комната;

Дзен-сад;

Коворкинг.

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: