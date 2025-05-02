Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ

One Residence расположен в самом сердце Даунтауна, предоставляя вам легкий доступ к лучшим ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям города. Все, что нужно для насыщенной городской жизни, находится буквально у вашего порога. Наслаждайтесь панорамными видами на городской пейзаж Дубая из просторных квартир с элегантным дизайном и высококачественной отделкой.
One Residence выходит предлагает широкий спектр первоклассных удобств, которые сделают вашу жизнь по-настоящему роскошной. Насладитесь захватывающим видом на горизонт в бассейне-инфинити. Пока вы отдыхаете, ваши дети весело проведут время в отдельном детском бассейне, на игровой площадке или в детском клубе. Организуйте незабываемые встречи с семьей и друзьями на свежем воздухе благодаря специально оборудованной зоне барбекю. Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале и студии йоги. Развлекайтесь с друзьями и семьей в игровой комнате или наслаждайтесь просмотром фильмов в собственном кинотеатре комплекса. Работайте продуктивно в современной зоне коворкинга или воспользуйтесь множеством других удобств, включая поле для гольфа-симулятора, музыкальную комнату и прачечную на заказ.
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У проекта хорошее расположение: