Локация - Dubai Science park, Arjan
Планируемый срок сдачи - IV 2026г
Aqua Dimore - это роскошный комплекс в итальянском стиле, который предлагает уникальные возможности для проживания в процветающем и оживленном районе Dubai Science park с хорошей транспортной доступностью. Резиденции представлены студиями и апартаментами с 1-4 спальнями с частными бассейнами на террасах.
Студии - от 38m2 - от 189 000$
Студии с бассейном - от 46m2 - от 245 000$
Апартаменты с 1 спальней + бассейн - от 69.6 m2 - от 339 000$
Апартаменты с 1 спальней люкс + бассейн - от 99 m2 - от 402 000$
Апартаменты с 2 спальнями + бассейн - от 113 m2 - от 489 000$
Апартаменты с 2 спальнями люкс + бассейн - от 128 m2 - от 559 000$
Апартаменты с 3 спальнями + бассейн - от 165 m2 - от 658 000$
Клиентам предлагается на выбор 5 различных планов оплаты платежей, каждый из который имеет неоспоримые преимущества, такие как:
Гарантированный возврат инвестиций 8% в год в течение 3-х лет: