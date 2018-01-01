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AQUA DIMORE

Дубай, ОАЭ
от
€173,188
;
17 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Проект AQUA DIMORE

Локация - Dubai Science park, Arjan

Планируемый срок сдачи - IV 2026г

Aqua Dimore - это роскошный комплекс в итальянском стиле, который предлагает уникальные возможности для проживания в процветающем и оживленном районе Dubai Science park  с хорошей транспортной доступностью. Резиденции представлены студиями и апартаментами с 1-4 спальнями  с частными бассейнами на террасах.

Инфраструктура: 

  • Клубный дом
  • Бассейн
  • Фитнес-центры
  • Гимназия
  • Бизнес-зал
  • Зона для медитации и йоги
  • Площадка для барбекю
  • Кинотеатр
  • Ландшафтные зоны
  • Детская игровая площадка
  • Бар

 

В комплексе представлены:

Студии - от 38m2 - от 189 000$

Студии с бассейном - от 46m2 - от 245 000$

Апартаменты с 1 спальней + бассейн -  от 69.6 m2 - от 339 000$

Апартаменты с 1 спальней  люкс + бассейн -  от 99 m2 - от 402 000$

Апартаменты с 2 спальнями + бассейн -  от 113 m2 - от 489 000$

Апартаменты с 2 спальнями  люкс + бассейн -  от 128 m2 - от 559 000$

Апартаменты с 3 спальнями + бассейн -  от 165 m2 - от 658 000$

График оплаты:

Клиентам предлагается на выбор 5 различных планов оплаты платежей, каждый из который имеет неоспоримые преимущества, такие как:

  • первоначальный взнос - 20% +4% DLD (налог)
  • гарантированный ROI 8% в течение 3 лет
  • рассрочка на 5 лет 
  • оплата 50/50 ( 50% - в течение строительства, вторые 50% - на ключах) 


Бонусы от застройщика:

Гарантированный возврат инвестиций 8% в год в течение 3-х лет:

  • при 100% оплате - во время строительства
  • при рассрочке - после сдачи проекта 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
19
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.0
Цена за м², EUR 4,558
Цена квартиры, EUR 173,188
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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AQUA DIMORE
Дубай, ОАЭ
от
€173,188
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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