Проект AQUA DIMORE

Локация - Dubai Science park, Arjan

Планируемый срок сдачи - IV 2026г

Aqua Dimore - это роскошный комплекс в итальянском стиле, который предлагает уникальные возможности для проживания в процветающем и оживленном районе Dubai Science park с хорошей транспортной доступностью. Резиденции представлены студиями и апартаментами с 1-4 спальнями с частными бассейнами на террасах.

Инфраструктура:

Клубный дом

Бассейн

Фитнес-центры

Гимназия

Бизнес-зал

Зона для медитации и йоги

Площадка для барбекю

Кинотеатр

Ландшафтные зоны

Детская игровая площадка

Бар

В комплексе представлены:

Студии - от 38m2 - от 189 000$

Студии с бассейном - от 46m2 - от 245 000$

Апартаменты с 1 спальней + бассейн - от 69.6 m2 - от 339 000$

Апартаменты с 1 спальней люкс + бассейн - от 99 m2 - от 402 000$

Апартаменты с 2 спальнями + бассейн - от 113 m2 - от 489 000$

Апартаменты с 2 спальнями люкс + бассейн - от 128 m2 - от 559 000$

Апартаменты с 3 спальнями + бассейн - от 165 m2 - от 658 000$

График оплаты:

Клиентам предлагается на выбор 5 различных планов оплаты платежей, каждый из который имеет неоспоримые преимущества, такие как:

первоначальный взнос - 20% +4% DLD (налог)

гарантированный ROI 8% в течение 3 лет

рассрочка на 5 лет

оплата 50/50 ( 50% - в течение строительства, вторые 50% - на ключах)



Бонусы от застройщика:

Гарантированный возврат инвестиций 8% в год в течение 3-х лет: