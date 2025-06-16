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Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$333,139
BTC
3.9626164
ETH
207.6976661
USDT
329 368.8930194
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Перевод
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Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah (недоступная ссылка — история).

Современные резиденции вдоль берегов Мина Аль-Араб.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Solera - это новейшая жилая застройка RAK Properties, предлагающая безмятежную, дизайнерскую жизнь в сообществе Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Разработанный для тех, кто ищет гармонию между природой и современным городским образом жизни, Solera имеет современные малоэтажные здания, окруженные пышным ландшафтным дизайном, спокойными набережными набережными и удобствами в курортном стиле.

Всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino Solera предлагает жителям редкое сочетание конфиденциальности, эксклюзивности и долгосрочного инвестиционного потенциала в одном из самых быстрорастущих эмиратов ОАЭ.

💸 Цены начинаются с

  • 🟩 1 спальня ~ 63 м2 от 285.000 €

  • 🟨 2 спальня ~ 112 м2 от 520 000 €

  • 🟥 3 спальни ~ 160 м2 от 715 000 €

План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Ожидаемое завершение: Q2 2028.
Высокий рост рентабельности инвестиций и капитала ожидается из-за бума развития RAK.

Особенности квартиры:

  • Современные интерьеры с открытой планировкой.

  • Окна от пола до потолка и большие балконы.

  • Полностью оборудованные кухни с премиальной техникой.

  • Живописный вид на воду, сады или бульвар.

  • Инфраструктура умного дома.

  • Качественная отделка и материалы.

Сообщество и удобства:

  • Бассейны, спортзал и оздоровительные зоны.

  • Детские игровые зоны и семейные залы.

  • Садовые сады и пешеходные дорожки.

  • Наземная розничная торговля, кафе и ежедневные предметы первой необходимости.

  • Сообщество с безопасностью 24/7.

  • Крытая парковка и станции электромобилей.

Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма

  • 2 минуты до InterContinental Mina Al Arab Resort

  • 10 минут до Wynn Integrated Resort (2027)

  • 15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club

  • 20 минут до RAK City Center

  • 45 минут до Дубая через E311

Идеально для:

  • ОАЭ и международные инвесторы ищут быстрорастущую прибрежную недвижимость.

  • Жители ищут доступный пляжный образ жизни.

  • Семьи, ищущие спокойную среду с городским удобством.

  • Покупатели из Дубая, которые хотят будущего в Раке.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$333,139
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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