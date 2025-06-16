Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera

Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah (недоступная ссылка — история).

Современные резиденции вдоль берегов Мина Аль-Араб.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Solera - это новейшая жилая застройка RAK Properties, предлагающая безмятежную, дизайнерскую жизнь в сообществе Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Разработанный для тех, кто ищет гармонию между природой и современным городским образом жизни, Solera имеет современные малоэтажные здания, окруженные пышным ландшафтным дизайном, спокойными набережными набережными и удобствами в курортном стиле.

Всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino Solera предлагает жителям редкое сочетание конфиденциальности, эксклюзивности и долгосрочного инвестиционного потенциала в одном из самых быстрорастущих эмиратов ОАЭ.

💸 Цены начинаются с

🟩 1 спальня ~ 63 м2 от 285.000 €

🟨 2 спальня ~ 112 м2 от 520 000 €

🟥 3 спальни ~ 160 м2 от 715 000 €

План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Ожидаемое завершение: Q2 2028.

Высокий рост рентабельности инвестиций и капитала ожидается из-за бума развития RAK.

Особенности квартиры:

Современные интерьеры с открытой планировкой.

Окна от пола до потолка и большие балконы.

Полностью оборудованные кухни с премиальной техникой.

Живописный вид на воду, сады или бульвар.

Инфраструктура умного дома.

Качественная отделка и материалы.

Сообщество и удобства:

Бассейны, спортзал и оздоровительные зоны.

Детские игровые зоны и семейные залы.

Садовые сады и пешеходные дорожки.

Наземная розничная торговля, кафе и ежедневные предметы первой необходимости.

Сообщество с безопасностью 24/7.

Крытая парковка и станции электромобилей.

Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма

2 минуты до InterContinental Mina Al Arab Resort

10 минут до Wynn Integrated Resort (2027)

15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club

20 минут до RAK City Center

45 минут до Дубая через E311

Идеально для: