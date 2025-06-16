Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera

Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah (недоступная ссылка — история).
Современные резиденции вдоль берегов Мина Аль-Араб.
1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028
Обзор проекта:
Solera - это новейшая жилая застройка RAK Properties, предлагающая безмятежную, дизайнерскую жизнь в сообществе Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Разработанный для тех, кто ищет гармонию между природой и современным городским образом жизни, Solera имеет современные малоэтажные здания, окруженные пышным ландшафтным дизайном, спокойными набережными набережными и удобствами в курортном стиле.
Всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino Solera предлагает жителям редкое сочетание конфиденциальности, эксклюзивности и долгосрочного инвестиционного потенциала в одном из самых быстрорастущих эмиратов ОАЭ.
💸 Цены начинаются с
🟩 1 спальня ~ 63 м2 от 285.000 €
🟨 2 спальня ~ 112 м2 от 520 000 €
🟥 3 спальни ~ 160 м2 от 715 000 €
План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Ожидаемое завершение: Q2 2028.
Высокий рост рентабельности инвестиций и капитала ожидается из-за бума развития RAK.
Особенности квартиры:
Современные интерьеры с открытой планировкой.
Окна от пола до потолка и большие балконы.
Полностью оборудованные кухни с премиальной техникой.
Живописный вид на воду, сады или бульвар.
Инфраструктура умного дома.
Качественная отделка и материалы.
Сообщество и удобства:
Бассейны, спортзал и оздоровительные зоны.
Детские игровые зоны и семейные залы.
Садовые сады и пешеходные дорожки.
Наземная розничная торговля, кафе и ежедневные предметы первой необходимости.
Сообщество с безопасностью 24/7.
Крытая парковка и станции электромобилей.
Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма
2 минуты до InterContinental Mina Al Arab Resort
10 минут до Wynn Integrated Resort (2027)
15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club
20 минут до RAK City Center
45 минут до Дубая через E311
Идеально для:
ОАЭ и международные инвесторы ищут быстрорастущую прибрежную недвижимость.
Жители ищут доступный пляжный образ жизни.
Семьи, ищущие спокойную среду с городским удобством.
Покупатели из Дубая, которые хотят будущего в Раке.