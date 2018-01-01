Просторные апартаменты премиум-класса в комплексе с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, рядом с морем, Al Sufouh, Дубай, ОАЭ

Fairmont Dubai Skyline – это роскошный проект от застройщика RSG Group. Данный проект создается в сотрудничестве с компанией Accor Group – крупнейшего оператора гостиничного бизнеса. Ключевая особенность проекта – неповторимая архитектура. Уникальный спиралевидные формы, преобладающие в сооружении отлично дополняет концепнию роскошности комплекса.
В комплексе есть просторные апартаменты с 2-3 спальнями а также разные удобства 5-звёздочного отеля: бутики и магазины, спа, йога студия, фитнес-центр, конференц-зал, бассейны, охрана и видеонаблюдение и т.д.
Смотровая площадка на крыше с потрясающим видом на Бурдж- Халифу, Burj Al Arab, острова Palm Jumeirah, Blue Waters.Расположение и объекты поблизости