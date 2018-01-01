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Просторные апартаменты премиум-класса в комплексе с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, рядом с морем, Al Sufouh, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,93 млн
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7
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О комплексе

Fairmont Dubai Skyline – это роскошный проект от застройщика RSG Group. Данный проект создается в сотрудничестве с компанией Accor Group – крупнейшего оператора гостиничного бизнеса. Ключевая особенность проекта – неповторимая архитектура. Уникальный спиралевидные формы, преобладающие в сооружении отлично дополняет концепнию роскошности комплекса.

В комплексе есть просторные апартаменты с 2-3 спальнями а также разные удобства 5-звёздочного отеля: бутики и магазины, спа, йога студия, фитнес-центр, конференц-зал, бассейны, охрана и видеонаблюдение и т.д.

Смотровая площадка на крыше с потрясающим видом на Бурдж- Халифу, Burj Al Arab, острова Palm Jumeirah, Blue Waters.

Расположение и объекты поблизости
  • Рядом с морем и главным шоссе Sheikh Zayed Road (Sufouh Gardens).
  • 5 минут до торгового центра Mall of the Emirates.
  • 5 мин до Palm Jumeirah.
  • 8 мин. до Dubai Marina/JBR.
  • 15 мин до Downtown Dubai и торгового центра Dubai Mall.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Просторные апартаменты премиум-класса в комплексе с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, рядом с морем, Al Sufouh, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,93 млн
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