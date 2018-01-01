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Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€825,455
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20
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О комплексе

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€825,455
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Оксфордский бульвар Имана Девелоперов. Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 805 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Супермаркет и Торговая зона сад Спортивный корт Спа и Сауна Велоспорт, Бег и Бег Фитнес-центр Соседство поблизости; Источники – 1,8 км Jumeirah Village Triangle – 1,9 км Высоты Победы – 2,3 км Спорт Сити – 2,8 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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