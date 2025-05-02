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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Zabeel с бассейнами и спа рядом с международным аэропортом и Даунтаун Дубай, DIFC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Zabeel с бассейнами и спа рядом с международным аэропортом и Даунтаун Дубай, DIFC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
14.04.2025
$1,34 млн
13.04.2025
$1,34 млн
12.04.2025
$1,35 млн
11.04.2025
$1,38 млн
10.04.2025
$1,38 млн
09.04.2025
$1,39 млн
08.04.2025
$1,39 млн
06.04.2025
$1,39 млн
05.04.2025
$1,38 млн
04.04.2025
$1,39 млн
03.04.2025
$1,41 млн
02.04.2025
$1,41 млн
01.04.2025
$1,40 млн
30.03.2025
$1,40 млн
29.03.2025
$1,41 млн
28.03.2025
$1,41 млн
27.03.2025
$1,41 млн
26.03.2025
$1,41 млн
25.03.2025
$1,40 млн
24.03.2025
$1,40 млн
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6
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23358
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417951
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 800 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 900 м)

О комплексе

Eden House Zabeel — это новый символ роскоши и элегантности в самом сердце Дубая. Современная башня с изысканным фасадом из бетона и титана окружена зелеными садами и просторными террасами, создавая неповторимую атмосферу уюта и гармонии. Проект идеально вписывается в городской ландшафт и предлагает потрясающие виды на легендарные достопримечательности, включая DIFC.

Интерьеры спроектированы с учетом самых высоких стандартов, сочетая современный стиль и функциональность. Жители смогут наслаждаться богатым выбором удобств: панорамным бассейном, фитнес-центром, спа-зоной и зонами для отдыха на террасах, окруженных зеленью. Eden House Zabeel предоставляет все необходимое для комфортной жизни, включая магазины, кафе и легкий доступ к основным деловым и развлекательным районам города.

Удобства:

  • Ресепшен и лаунж для жителей
  • Открытый и крытый бассейны
  • Фитнес-центр и студия движения
  • СПА-комнаты и зоны релаксации
  • Частные дворы и зоны отдыха

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 50/50%

Особенности квартир

Без мебели

Преимущества

Высокая арендная ставка и годовой доход делают проект выгодным выбором для инвесторов. Eden House Zabeel идеально подходит для тех, кто ищет эксклюзивную недвижимость в центре Дубая с потенциалом стабильного дохода и роста капитала. Это ваш шанс стать частью роскошной жизни.

Расположение и объекты поблизости
  • 6 минут до Музея Будущего
  • 10 минут до Dubai Mall
  • 12 минут до Даунтаун Дубай
  • 15 минут до Джумейра-Бич
  • 15 минут до международного аэропорта
  • 25 минут до Дубай Марина

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Zabeel с бассейнами и спа рядом с международным аэропортом и Даунтаун Дубай, DIFC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
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