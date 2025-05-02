Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Zabeel с бассейнами и спа рядом с международным аэропортом и Даунтаун Дубай, DIFC, Дубай, ОАЭ

Eden House Zabeel — это новый символ роскоши и элегантности в самом сердце Дубая. Современная башня с изысканным фасадом из бетона и титана окружена зелеными садами и просторными террасами, создавая неповторимую атмосферу уюта и гармонии. Проект идеально вписывается в городской ландшафт и предлагает потрясающие виды на легендарные достопримечательности, включая DIFC.

Интерьеры спроектированы с учетом самых высоких стандартов, сочетая современный стиль и функциональность. Жители смогут наслаждаться богатым выбором удобств: панорамным бассейном, фитнес-центром, спа-зоной и зонами для отдыха на террасах, окруженных зеленью. Eden House Zabeel предоставляет все необходимое для комфортной жизни, включая магазины, кафе и легкий доступ к основным деловым и развлекательным районам города.

Удобства:

Ресепшен и лаунж для жителей

Открытый и крытый бассейны

Фитнес-центр и студия движения

СПА-комнаты и зоны релаксации

Частные дворы и зоны отдыха

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 50/50%

Особенности квартир

Без мебели

Преимущества

Высокая арендная ставка и годовой доход делают проект выгодным выбором для инвесторов. Eden House Zabeel идеально подходит для тех, кто ищет эксклюзивную недвижимость в центре Дубая с потенциалом стабильного дохода и роста капитала. Это ваш шанс стать частью роскошной жизни.

6 минут до Музея Будущего

10 минут до Dubai Mall

12 минут до Даунтаун Дубай

15 минут до Джумейра-Бич

15 минут до международного аэропорта

25 минут до Дубай Марина

Расположение и объекты поблизости