Жилой комплекс ''Whitecliffs Residences'' (В наличии более 6 квартир)

NEW жилой комплекс в Дубае ''Whitecliffs Residences'' — это жилой комплекс высокого класса, предлагающий просторные квартиры с 2 и 3 спальнями на островах Дубая. Комплекс включает в себя первый этаж, 2 подиумных уровня и 12 жилых этажей, органично сочетая современный стиль с элементами роскоши. Особое внимание уделено деталям и качеству исполнения, создающим атмосферу комфорта и изысканности. Квартиры тщательно спроектированы, чтобы обеспечить элегантность и уникальный стиль.
Комплекс предлагает широкий спектр удобств, превращая повседневную жизнь в постоянное наслаждение комфортом и уютом: современный тренажерный зал, бассейн, зона барбекю, сауна и парная, джакузи, сквош-корт, домашний кинотеатр, конференц-зал, молитвенная комната, система видеонаблюдения, фонтан и система "умный дом".
Whitecliffs Residences удобно расположен: до Золотого рынка — 5 минут, до Рамки Дубая — 10 минут, до международного аэропорта Дубая — 12 минут, до Бурдж-Халифы — 15 минут.
Whitecliffs Residences — это не просто жилой комплекс; это настоящий оазис для жизни, где каждая деталь продумана для создания комфортных и стильных условий проживания в одном из самых динамично развивающихся городов мира.
Конфигурация здания: G+2P+12
Цены:
От 487K до 800K евро
Сдача объекта:
4-й квартал 2027 года
Коммунальные платежи:
0.40 EUR/m² в год
Меблировка:
Частично меблирована с кухонной техникой
NOC:
40.00%
Включено:
Парковка