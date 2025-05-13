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Жилой комплекс ''Whitecliffs Residences'' (В наличии более 6 квартир)

Дубай, ОАЭ
от
$592,815
от
$6,105/м²
;
6
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Описание Описание
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ID: 25976
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

NEW жилой комплекс в Дубае ''Whitecliffs Residences'' — это жилой комплекс высокого класса, предлагающий просторные квартиры с 2 и 3 спальнями на островах Дубая. Комплекс включает в себя первый этаж, 2 подиумных уровня и 12 жилых этажей, органично сочетая современный стиль с элементами роскоши. Особое внимание уделено деталям и качеству исполнения, создающим атмосферу комфорта и изысканности. Квартиры тщательно спроектированы, чтобы обеспечить элегантность и уникальный стиль.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств, превращая повседневную жизнь в постоянное наслаждение комфортом и уютом: современный тренажерный зал, бассейн, зона барбекю, сауна и парная, джакузи, сквош-корт, домашний кинотеатр, конференц-зал, молитвенная комната, система видеонаблюдения, фонтан и система "умный дом".

Whitecliffs Residences удобно расположен: до Золотого рынка — 5 минут, до Рамки Дубая — 10 минут, до международного аэропорта Дубая — 12 минут, до Бурдж-Халифы — 15 минут.

Whitecliffs Residences — это не просто жилой комплекс; это настоящий оазис для жизни, где каждая деталь продумана для создания комфортных и стильных условий проживания в одном из самых динамично развивающихся городов мира.

Конфигурация здания: G+2P+12

 

Цены:
От 487K до 800K евро

Сдача объекта:
4-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:
0.40 EUR/m² в год

Меблировка:
Частично меблирована с кухонной техникой

NOC:
40.00%

Включено:
Парковка

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс ''Whitecliffs Residences'' (В наличии более 6 квартир)
Дубай, ОАЭ
от
$592,815
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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