Жилой комплекс ''Whitecliffs Residences'' (В наличии более 6 квартир)

NEW жилой комплекс в Дубае ''Whitecliffs Residences'' — это жилой комплекс высокого класса, предлагающий просторные квартиры с 2 и 3 спальнями на островах Дубая. Комплекс включает в себя первый этаж, 2 подиумных уровня и 12 жилых этажей, органично сочетая современный стиль с элементами роскоши. Особое внимание уделено деталям и качеству исполнения, создающим атмосферу комфорта и изысканности. Квартиры тщательно спроектированы, чтобы обеспечить элегантность и уникальный стиль.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств, превращая повседневную жизнь в постоянное наслаждение комфортом и уютом: современный тренажерный зал, бассейн, зона барбекю, сауна и парная, джакузи, сквош-корт, домашний кинотеатр, конференц-зал, молитвенная комната, система видеонаблюдения, фонтан и система "умный дом".

Whitecliffs Residences удобно расположен: до Золотого рынка — 5 минут, до Рамки Дубая — 10 минут, до международного аэропорта Дубая — 12 минут, до Бурдж-Халифы — 15 минут.

Whitecliffs Residences — это не просто жилой комплекс; это настоящий оазис для жизни, где каждая деталь продумана для создания комфортных и стильных условий проживания в одном из самых динамично развивающихся городов мира.

Конфигурация здания: G+2P+12

Цены:

От 487K до 800K евро

Сдача объекта:

4-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:

0.40 EUR/m² в год

Меблировка:

Частично меблирована с кухонной техникой

NOC:

40.00%

Включено:

Парковка