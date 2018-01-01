Закрытая резиденция Mushrif Village с бассейнами, садами и клубом, Mirdif, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €157,204

27–105 м² 3

Уютная квартира в спокойном районе с развитой инфраструктурой! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Celestia – это роскошный восьмиэтажный закрытый комплекс, который построен на территории семейного района Dubai South. Отличительной чертой дизайна здания являются теплые нейтральные тона, белые цвета и гладкий черный мрамор. Комплекс оснащен круглосуточной системой видеонаблюдения, скоростным лифтом и централизованной системой охлаждения. А также круглосуточной стойкой регистрации и двухуровневым подземным паркингом. Апартаменты оснащены панорамными окнами, которые пропускают солнечный свет. Также предусмотрены оборудованные ванные комнаты, просторные гостиные зоны, встроенные шкафы с дополнительным пространством для хранения, балконы, с которых открывается живописный вид на окрестности. УНИКАЛЬНОСТЬ: В комплексе есть тренажерный зал, роскошный спа-центр, джакузи, сауна, паровая баня, молитвенная комната, бассейн, детская игровая площадка и зона для барбекю. Здание оборудовано высокоскоростными лифтами для удобства его жителей. Температуру в апартаментах поддерживают кондиционеры. Система безопасности усилена активным персоналом службы безопасности и установкой камер видеонаблюдения. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс расположен в спокойном районе, что позволит Вам наслаждаться семейной идиллией и уютом в относительном удалении от шумного города, но в близкой доступности от важных социальных удобств. Проект расположен в известном гольф-сообществе Dubai World Central. Благодаря этому отсюда удобно добираться до международного аэропорта Аль-Мактум и Dubai Expo 2020. - до Business Bay, Downtown Dubai, Dubai International, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Dubai Aquariumи Al Maktoum International Airports - 28 минут; - до Dubai Mall, The Walk JBR, Al Qudra Desert и Town Square Recreational Park - 22 минуты; - до Ibn Battuta Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 30 минут. - до Dubai Polo и Equestrian Club - 17 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!