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Закрытая резиденция Mushrif Village с бассейнами, садами и клубом, Mirdif, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€712,139
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20
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О комплексе

Предлагаются просторные светлые виллы в испанском стиле с террасами, гаражами и парковочными местами.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, баскетбольными площадками, пешеходными дорожками, тренажерным залом, ухоженными садами, клубом, супермаркетом, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Стенные шкафы
  • Плиточный пол
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, парком и торговым центром.

  • Больница - 6 минут
  • Школа - 6 минут
  • Парк - 8 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 9 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Дубай Марина - 50 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Закрытая резиденция Mushrif Village с бассейнами, садами и клубом, Mirdif, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€712,139
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