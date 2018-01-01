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Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами и панорамными видами Vela Viento, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€5,82 млн
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17
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с просторными террасами, Г-образными угловыми бассейнами и панорамными видами на гавань, Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, гаванью, тренажерным залом, спа-зоной, детской игровой комнатой, кинотеатром, конференц-залами и зонами отдыха, охраной.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Европейская бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Бурдж-Халифа и Дубай Молл - 5 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Дубайский канал - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€5,82 млн
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