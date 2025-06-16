  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой комплекс Brabus Island The Villas

Жилой комплекс Brabus Island The Villas

Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,86 млн
;
12
ID: 32767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Brabus Island The Villas создан компанией Cosmo Developments, частью Flag Holding Group, при поддержке Reportage. Этот жилой комплекс класса ultra-luxury расположен на побережье Abu Dhabi и включает 92 виллы в частной и престижной локации. Дизайн отражает философию BRABUS, основанную на индивидуальности, элегантности и смелости, и объединяет эксклюзивность с удобным доступом к ключевым районам города.

В проекте представлены 20 Beach Villas, 18 Lake Villas, 36 Twin Villas, 10 Townhouses, 4 Penthouses и 4 VIP Villas. Каждая вилла оснащена частным бассейном, террасами, полностью облицованными плиткой ванными комнатами, спальнями с ванными, дизайнерскими кухонными шкафами, встроенными гардеробными, окнами с двойным остеклением и центральным кондиционером. Владельцы могут персонализировать интерьеры, выбирая фирменные темы BRABUS, чтобы создать уникальное пространство.

 

Рядом с сообществом находятся главные достопримечательности Abu Dhabi, включая Al Raha Beach в 5 минутах и Yas Island в 18–20 минутах на машине. Среди удобств комплекса — Grand Pavilion с бутиками, большой бассейн и детский бассейн, тренажёрный зал, ландшафтные зоны отдыха, частная марина, частный пляж для жителей и крытая парковка.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
Перейти
