Жилой комплекс Brabus Island The Villas

Brabus Island The Villas создан компанией Cosmo Developments, частью Flag Holding Group, при поддержке Reportage. Этот жилой комплекс класса ultra-luxury расположен на побережье Abu Dhabi и включает 92 виллы в частной и престижной локации. Дизайн отражает философию BRABUS, основанную на индивидуальности, элегантности и смелости, и объединяет эксклюзивность с удобным доступом к ключевым районам города.

В проекте представлены 20 Beach Villas, 18 Lake Villas, 36 Twin Villas, 10 Townhouses, 4 Penthouses и 4 VIP Villas. Каждая вилла оснащена частным бассейном, террасами, полностью облицованными плиткой ванными комнатами, спальнями с ванными, дизайнерскими кухонными шкафами, встроенными гардеробными, окнами с двойным остеклением и центральным кондиционером. Владельцы могут персонализировать интерьеры, выбирая фирменные темы BRABUS, чтобы создать уникальное пространство.

Рядом с сообществом находятся главные достопримечательности Abu Dhabi, включая Al Raha Beach в 5 минутах и Yas Island в 18–20 минутах на машине. Среди удобств комплекса — Grand Pavilion с бутиками, большой бассейн и детский бассейн, тренажёрный зал, ландшафтные зоны отдыха, частная марина, частный пляж для жителей и крытая парковка.