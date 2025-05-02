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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$183,879
14.04.2025
$182,743
13.04.2025
$182,850
12.04.2025
$183,533
11.04.2025
$187,680
10.04.2025
$188,445
09.04.2025
$189,393
08.04.2025
$189,274
06.04.2025
$189,385
05.04.2025
$187,660
04.04.2025
$190,169
03.04.2025
$192,278
02.04.2025
$191,873
01.04.2025
$191,438
30.03.2025
$190,850
29.03.2025
$192,278
28.03.2025
$192,979
27.03.2025
$192,302
26.03.2025
$192,183
25.03.2025
$191,526
24.03.2025
$190,877
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24875
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420706
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Coventry Gardens — это воплощение элегантности и гармонии, где искусство архитектуры соединяется с природной красотой, и создает пространство, в котором роскошь сочетается с уютом. Просторные интерьеры, выполненные в современном стиле, дополнены панорамными видами на зелёные сады, наполняют дом атмосферой умиротворения.

В Coventry Gardens созданы идеальные условия для жизни всей семьи. Здесь каждый найдёт своё пространство — от стильных студий до просторных апартаментов с 1-2 спальнями, где каждая деталь интерьера подчеркивает комфорт и эстетическое удовольствие. Просторные планировки, качественные отделочные материалы и панорамное остекление создают атмосферу уюта и свободы. Наслаждайтесь как семейными моментами, так и уединением в спокойной, вдохновляющей обстановке. Окружённый живописными садами и зелёными аллеями, проект предлагает своим жителям возможность наслаждаться природой в самом сердце города. Прогуляйтесь по тенистым дорожкам, устройте семейный пикник или просто насладитесь тишиной и свежим воздухом. Всё здесь направлено на то, чтобы жизнь была наполнена комфортом и удовольствием. К услугам жителей комплекса — современный тренажёрный зал, беговые дорожки, бассейн с зоной отдыха и лаунж-пространства. Для самых маленьких обустроены игровые зоны, где дети могут весело и безопасно проводить время. Вблизи расположены рестораны с разнообразной кухней, где можно насладиться кулинарными шедеврами и приятной атмосферой.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка
  • Лаунж-зона на крыше
  • Тренажерный зал
  • Фитнес-пространства
  • Зеленые насаждения
  • Сад
Преимущества

Рассрочка:

  • 5% - при бронировании
  • 15% - через 30 дней после бронирования
  • 64% - во время строительства (1% ежемесячно в течение 64 месяцев)
  • 16% - во время сдачи проекта
Расположение и объекты поблизости

Идеально расположенный в районе Dubai Land, этот жилой комплекс обеспечивает быстрый доступ к главным достопримечательностям Дубая. Всего 15–20 минут — и вы окажетесь у подножия знаменитого Бурдж-Халифа, в международном аэропорту Дубая, в волшебном Miracle Garden или в стильном Dubai Hills Mall. При этом комплекс дарит уединение от городской суеты, оставаясь в непосредственной близости от самых важных локаций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$183,879
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