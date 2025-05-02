Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Coventry Gardens — это воплощение элегантности и гармонии, где искусство архитектуры соединяется с природной красотой, и создает пространство, в котором роскошь сочетается с уютом. Просторные интерьеры, выполненные в современном стиле, дополнены панорамными видами на зелёные сады, наполняют дом атмосферой умиротворения.

В Coventry Gardens созданы идеальные условия для жизни всей семьи. Здесь каждый найдёт своё пространство — от стильных студий до просторных апартаментов с 1-2 спальнями, где каждая деталь интерьера подчеркивает комфорт и эстетическое удовольствие. Просторные планировки, качественные отделочные материалы и панорамное остекление создают атмосферу уюта и свободы. Наслаждайтесь как семейными моментами, так и уединением в спокойной, вдохновляющей обстановке. Окружённый живописными садами и зелёными аллеями, проект предлагает своим жителям возможность наслаждаться природой в самом сердце города. Прогуляйтесь по тенистым дорожкам, устройте семейный пикник или просто насладитесь тишиной и свежим воздухом. Всё здесь направлено на то, чтобы жизнь была наполнена комфортом и удовольствием. К услугам жителей комплекса — современный тренажёрный зал, беговые дорожки, бассейн с зоной отдыха и лаунж-пространства. Для самых маленьких обустроены игровые зоны, где дети могут весело и безопасно проводить время. Вблизи расположены рестораны с разнообразной кухней, где можно насладиться кулинарными шедеврами и приятной атмосферой.

Бассейн

Детская игровая площадка

Беговая дорожка

Лаунж-зона на крыше

Тренажерный зал

Фитнес-пространства

Зеленые насаждения

Сад

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка:

5% - при бронировании

15% - через 30 дней после бронирования

64% - во время строительства (1% ежемесячно в течение 64 месяцев)

16% - во время сдачи проекта

Расположение и объекты поблизости

Идеально расположенный в районе Dubai Land, этот жилой комплекс обеспечивает быстрый доступ к главным достопримечательностям Дубая. Всего 15–20 минут — и вы окажетесь у подножия знаменитого Бурдж-Халифа, в международном аэропорту Дубая, в волшебном Miracle Garden или в стильном Dubai Hills Mall. При этом комплекс дарит уединение от городской суеты, оставаясь в непосредственной близости от самых важных локаций.