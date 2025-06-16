  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке 11hills park by Akmal Rustami

Квартира в новостройке 11hills park by Akmal Rustami

Дубай, ОАЭ
от
$230,000
от
$6,052/м²
;
2
ID: 32989
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

English English

🏡 11 Hills Park в Научном парке Дубая

Премиальные инвестиции в инновационный коридор Дубая

📍 Прайм и стратегическое расположение
• 🗺️Стратегически расположен на Умм-Сукейм-роуд, обеспечивая высокую видимость и бесшовную связь с основными автомагистралями (Аль-Хайль Рд, Шейх Мохаммед бен Заид Рд).
• 🚗Легкий доступ к ключевым районам Дубая (Downtown, DIFC, Dubai Marina) в течение 15-20 минут, максимизируя привлекательность аренды для профессионалов.

🎯 Основная ценность: экосистема Live-Work-Play
• В самом сердце делового и исследовательского центра: непосредственно встроенный в Дубайский научный парк, процветающее сообщество глобальных фармацевтических, научных и технологических компаний. Это гарантирует рынок высокодоходных специалистов.
• 🌳Serene Escape с доступом в город: предлагает жителям спокойную, зеленую среду с видом на парковую зону, уникальную торговую точку в шумном мегаполисе.

🛍️ Непревзойденный стиль жизни и удобство
• 🛒Рядом с Dubai Hills Mall: Крупный розничный пункт назначения. Эта близость гарантирует удобство премиум-класса и напрямую повышает стоимость недвижимости и арендные премии.
• 🏫Рядом с ключевыми удобствами: Окруженные известными международными школами, университетами, больницами и отелями, создают самодостаточную, семейную общину.

🌟 Премиум и культурно настроенные оздоровительные сооружения
• 💪Выделенное здоровье и благополучие: Современный фитнес-центр с отдельными, полностью оборудованными тренажерными залами для мужчин и женщин, обеспечивающими конфиденциальность и комфорт для всех жителей.
• 🏊Эксклюзивные удобства для отдыха: Отдельные бассейны для мужчин и женщин, которые удовлетворяют культурным предпочтениям и предлагают премиальный опыт в частном курортном стиле.

📈 Инвестиционные акценты
• 🎯Пленочный спрос и рынок Готово: Он расположен в мультикультурном центре и, в частности, удовлетворяет предпочтения различных демографических групп с высоким уровнем дохода (включая семьи из Ближнего Востока, Азии и Европы), обеспечивая более высокий уровень занятости.
• ♻️Будущее и культурное Чувствительность: Соответствует столпам Дубая инноваций и благополучия, устанавливая новый стандарт конфиденциальности и роскоши в общественной жизни.
• 🚀Конкурентный край: Отдельные оздоровительные сооружения предоставляют значительное уникальное предложение о продаже (USP) по сравнению со стандартными разработками, что позволяет устанавливать цены на аренду премиум-класса и привлекать более широкую базу арендаторов.
• 📊Траектория роста: расположена в районе Dubai Hills, используя существующую инфраструктуру, являясь премиальным жилым предложением в расширяющемся кластере Science Park.

✅ Резюме:
11 Hills Park - это стратегическая инвестиция, которая улавливает баланс между роскошью, конфиденциальностью и местоположением. Он напрямую учитывает спрос на культурно настроенные высококлассные удобства в процветающем центре экономики знаний. Эта уникальная комбинация обеспечивает высокую доходность аренды, более низкий оборот арендаторов и устойчивое долгосрочное увеличение капитала.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.0
Цена за м², USD 6,579
Цена квартиры, USD 250,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

