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Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,27 млн
;
13
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха, парной и сауной, бассейном, зоной барбекю, ухоженным садом, консьержем.

Окончание строительства - январь 2028 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Море - 150 метров
  • Школа - 3 км
  • Аптека - 1 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Бурдж Халифа - 21 км
  • Аэропорт - 32 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,27 млн
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