Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.
Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.
План оплаты;
Авансовый платеж – 10%
Во время строительства – 70%
На передачу – 20%
Удобства и удобства;
2 спальни
2 ванны
без мебели
BUA; 1142 кв.
Прачечная
Store-область
Прогулка в шкафчике
Открытая кухня
Балкон / Терраса
Рестораны и магазины
Баскетбольные и теннисные корты
тренажерный зал
Медицинский центр
Бассейн
Ресторан и Кафе
Супермаркет и Торговая зона
Велоспорт, Бег и Бег трусцой
Парк и Досуг
Школа и Институт
Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту просторную квартиру с 2 спальнями, расположенную в Гренландии, Дубай.
Расположенный в 11 районе Мохаммеда Бин Рашида, это новейший непревзойденный проект в Дубае.
Grenland Residence состоит из апартаментов премиум-класса.
Функции:
современный тренажерный зал, оснащенный высококлассным оборудованием
Шестиэтажный водопад встроен в центральный двор.
18-метровый пейзажный бассейн с отдельным детским бассейном
просторная многофункциональная терраса на крыше с зоной барбекю
шезлонги
Потрясающий панорамный вид на горизонт Дубая.
Полностью меблированная и полностью оборудованная
Цена продажи: 1,050,000 AED
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.
3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.
Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.
Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:
- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.
Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!