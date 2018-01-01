Апартаменты в комплексе Club Drive (А) на территории самого зеленого района Дубая! Меблированная и оборудованная техникой кухня! Рассрочка без процентов! Высокая доходность - 7-8%! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Инфраструктура: инфинити-бассейн с террасой для отдыха и кабинками для переодевания, терраса–лаундж на 17 этаже с кинотеатром, прогулочные дорожки в тени зелени, спортивные площадки, фитнес-центр, ландшафтный парк на вершине подиума и пр.
Район: Dubai Hills Estate
Расположение:
5–15 минут - Дубай Марина, заповедник фламинго Ras Al Khor
20–30 минут - Даунтаун Дубай, Международный аэропорт Дубая (DXB), Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), Business Bay
План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
80 % - на стадии строительства
10 % - по завершении
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