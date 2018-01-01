Club Drive (А)

Дубай, ОАЭ

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Azizi Farhad — это элитный жилой дом, расположенный в Дубае Healthcare City. В главном жилом проекте Azizi Developments есть 634 уникальных роскошных апартаментов, которые похвастаются качественными удобствами. Каждый дом в Azizi Farhad поставляется со свежим и современным дизайном интерьера, что позволяет жителям жить в абсолютном комфорте и стиле. Наслаждайтесь фантастическим видом на Бурдж-Халифу и предвиденную самую высокую башню в мире — башню Дубай-Крик. Инфраструктура: - ландшафтные сады; - сауна; - бассейн; - детский бассейн; - детская игровая площадка; - беговая дорожка; - баскетбольная площадка; - торговые площади; - крытая парковка. Преимущества местоположения: Azizi Farhad расположен в самом сердце медицинского района Дубая, расположенного в непосредственной близости от центра Дубая, аэропорта Дубая, Аль-Хор и нескольких элитных торговых центров. Район также лучше всего связан с станцией метро и имеет удобный доступ к основным дорогам, таким как Al Khail Road и Oud Metha Road. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!