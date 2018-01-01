  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Club Drive (А)

Club Drive (А)

Дубай, ОАЭ
от
€396,213
;
5
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Апартаменты в комплексе Club Drive (А) на территории самого зеленого района Дубая! Меблированная и оборудованная техникой кухня! Рассрочка без процентов! Высокая доходность - 7-8%! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Инфраструктура: инфинити-бассейн с террасой для отдыха и кабинками для переодевания, терраса–лаундж на 17 этаже с кинотеатром, прогулочные дорожки в тени зелени, спортивные площадки, фитнес-центр, ландшафтный парк на вершине подиума и пр.

Район: Dubai Hills Estate

Расположение:
5–15 минут - Дубай Марина, заповедник фламинго Ras Al Khor
20–30 минут - Даунтаун Дубай, Международный аэропорт Дубая (DXB), Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), Business Bay

План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
80 % - на стадии строительства
10 % - по завершении

Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Manazel Al Khor с бассейнами, ресторанами и садом, рядом со станцией метро, Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€341,499
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€690,050
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€621,056
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Gate | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€297,000
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€349,000
Вы просматриваете
Club Drive (А)
Дубай, ОАЭ
от
€396,213
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,78 млн
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на набережную и яхт-клуб. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, зоной отдыха, детскими площадками, конференц-залом, сауной и хамамом, подземной парковкой, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Пляж Джумейра - 5 минут Дубай Марина - 5 минут Бурдж Халифа - 20 минут Дубай Молл - 20 минут Пальма Джумейра - 10 минут Международный аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€277,145
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 1 минута Станция метро - 1 минута Торговый центр - 7 минут Дубай Марина - 10 минут Пальма Джумейра - 15 минут Международный аэропорт - 15 минут Бизнес-Бэй - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Дубай, ОАЭ
от
€302,594
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Площадь 33–67 м²
2 объекта 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Azizi Farhad — это элитный жилой дом, расположенный в Дубае Healthcare City. В главном жилом проекте Azizi Developments есть 634 уникальных роскошных апартаментов, которые похвастаются качественными удобствами. Каждый дом в Azizi Farhad поставляется со свежим и современным дизайном интерьера, что позволяет жителям жить в абсолютном комфорте и стиле. Наслаждайтесь фантастическим видом на Бурдж-Халифу и предвиденную самую высокую башню в мире — башню Дубай-Крик. Инфраструктура: - ландшафтные сады; - сауна; - бассейн; - детский бассейн; - детская игровая площадка; - беговая дорожка; - баскетбольная площадка; - торговые площади; - крытая парковка. Преимущества местоположения: Azizi Farhad расположен в самом сердце медицинского района Дубая, расположенного в непосредственной близости от центра Дубая, аэропорта Дубая, Аль-Хор и нескольких элитных торговых центров. Район также лучше всего связан с станцией метро и имеет удобный доступ к основным дорогам, таким как Al Khail Road и Oud Metha Road. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти