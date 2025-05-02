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Жилой комплекс Новая резиденция Sky Living с бассейном и тренажерным залом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$255,525
18.05.2025
$255,525
17.05.2025
$254,581
16.05.2025
$254,752
14.05.2025
$256,803
13.05.2025
$254,064
11.05.2025
$253,517
10.05.2025
$254,364
09.05.2025
$252,299
08.05.2025
$251,380
07.05.2025
$252,247
14.04.2025
$251,114
13.04.2025
$251,262
12.04.2025
$252,200
11.04.2025
$257,898
10.04.2025
$258,949
09.04.2025
$260,252
08.04.2025
$260,090
06.04.2025
$260,241
05.04.2025
$257,870
04.04.2025
$261,318
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16229
ID новостройки на Realting
In CRM: 2363858
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются частично меблированные апартаменты с джакузи.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и парной, студией йоги.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир
  • Немецкая кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший торговый центр - 5 минут
  • Mall of the Emirates - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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