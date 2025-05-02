Жилой комплекс Новая резиденция Sky Living с бассейном и тренажерным залом, JVC, Дубай, ОАЭ

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Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город.
Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобств…
Апартаменты в премиальном жилом комплексе Saria в районе Maritime City! На берегу моря! С панорамными видами на пристань для яхт, водные просторы и горизонт Дубая! Апартаменты с оборудованной кухней и техникой! Гибкая система беспроцентной рассрочки! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипот…
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Агентство
DDA Real Estate
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Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com