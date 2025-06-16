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Жилой комплекс Новые дуплекс-апартаменты в комплексе с широким спектром услуг Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,24 млн
;
6
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ID: 26442
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461557
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 500 м)

О комплексе

Résidences Du Port — первый жилой проект под брендом Autograph Collection от Marriott International в престижном районе Dubai Marina. Это не просто резиденции — это совершенно новый стандарт прибрежной жизни, вдохновленной духом Французской Ривьеры. Здесь сочетаются элегантность, изысканность и исключительный сервис мирового уровня. Каждый день в Résidences Du Port наполнен безупречным уровнем сервиса от Autograph Collection Residences. Здесь вас ждёт атмосфера премиального отеля с полным спектром услуг: от консьерж-сопровождения до эксклюзивных à la carte-сервисов, которые создают идеальные условия для роскошной жизни без забот. Проект предлагает исключительный набор фирменных удобств. Величественное лобби встречает жителей атмосферой, вдохновленной элитными резиденциями Южной Франции и Монако. Стильные лаунж-зоны идеально подойдут как для личного отдыха, так и для неформальных встреч. Погрузитесь в мир кино, не покидая комплекса. Частный кинотеатр станет вашим личным порталом в другие вселенные, где рождаются незабываемые впечатления. Зона коворкинга и конференц-зал обеспечат пространство для продуктивной работы и деловых встреч. На террасе расположена элегантная зона бассейна — идеальное место для отдыха под солнцем. Оздоровительный центр включает в себя студию йоги, роскошный спа-комплекс с парной и сауной. Для ценителей активного досуга предусмотрен современный тренажёрный зал и симулятор гольфа. Также предусмотрена безопасная и уютная детская игровая комната — продуманное пространство для самых маленьких жителей.

Дополнительные возможности

Более того, Résidences Du Port предлагает нечто гораздо большее, чем просто роскошное жилье — это приглашение в закрытое сообщество с привилегиями на международном уровне. Владельцы резиденций получают Gold Elite статус в программе Marriott Bonvoy, самой престижной программе лояльности в индустрии путешествий. Это даёт доступ к более чем 7000 отелей и курортов по всему миру в 130 странах, включая эксклюзивные предложения и специальные тарифы. Резиденты получают приоритетное бронирование и специальные условия в избранных отелях Marriott, а также эксклюзивный доступ к коллекции круизов The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1–3 спальнями, а также дуплексы и пентхаус. Интерьеры выполнены из натуральных материалов, кухня оборудована встраиваемой техникой Smeg, а ванные комнаты оснащены качественной сантехникой Gessi. Дуплексы с террасами, частным садом и джакузи дарят ощущение приватности и комфорта, а пентхаусы — настоящие произведения искусства: уникальные, индивидуально оформленные пространства с непревзойденным видом на Дубай Марину с прямым частным доступом к набережной.

Удобства и оснащение в доме

Вам помогут с бронированием авиабилетов, включая частные перелеты, и также распечатают посадочные талоны. Организуют трансферы, аренду автомобилей, поездки на гольф, бронирование столика в ресторанах, визиты в SPA и салоны красоты, экскурсии, театральные и развлекательные мероприятия. Вы всегда можете положиться на помощь в шоппинге, заказах цветов, доставке посылок, а также в подготовке и координации переезда. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. За отдельную плату доступен сервис à la carte, призванный сделать вашу повседневность ещё более комфортной: доставка и закупка продуктов, химчистка, услуги прачечной и индивидуального пошива, уход за автомобилем, прокат оборудования, организация мероприятий и упаковка посылок. Также доступны персональные тренеры, услуги по переводу, домашние SPA-процедуры, няни и детский уход, прогулки и груминг для домашних животных, уход за растениями, уборка и обслуживание резиденции во время вашего отсутствия.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новые дуплекс-апартаменты в комплексе с широким спектром услуг Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,24 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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