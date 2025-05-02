Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 3 с полями для поло, мини-гольфом и конюшнями рядом с аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благородства и спокойствия, а зелёные просторы петляют и ветвятся, связывая между собой жилые кварталы, создавая ощущение уюта, единства и принадлежности к особому сообществу.

Из окон каждой виллы открываются захватывающие виды на изумрудные луга, тенистые аллеи и ухоженные сады, где дух поло и свобода движения ощущаются в каждом порыве ветра. К приобретению предлагаются просторные виллы с 3-5 спальнями. Интерьеры украшены натуральным мрамором, изысканной отделкой из ценных пород дерева и тщательно подобранными текстурами, создающими ощущение утонченного уюта и благородства.

В самом сердце проекта раскинулся Green Core — просторная центральная зона с тремя профессиональными полями для поло, роскошным клубным домом и частными конюшнями. Для активного образа жизни предусмотрены зоны для занятий фитнесом, велосипедные и пешеходные тропы, современные площадки для игры в падел. Прогулки по цветочным садам и лесным тропинкам вдохновляют и дарят душевное спокойствие. Для семейного отдыха есть мини-гольф, открытые лужайки, а также художественный павильон — место для созерцания, творчества и культурных мероприятий. Символом проекта стал фонтан Galloping Fountain, в котором отражается сама суть проекта Montura — энергия, грация и стремление к прекрасному.

Удобства:

Частные бассейны

Пешеходные и велодорожки

Фонтан

Цветочный сад

Живописная лесная тропа

Конюшня

Мини-гольф

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Расположенный всего в 5 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум и в 30 минутах от центра Дубая, Montura предлагает редкое сочетание идеальной локации и погружения в природу.