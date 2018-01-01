Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €159,013

38–73 м² 2

Сдача в: 2024

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Luma 22 строящийся проект в районе Jumeirah Village Circle. Комплекс расположен в центре одного из самых перспективных районов Дубая Jumeirah Village Circle в 15 мин езды от моря. Luma 22 5 этажный жилой комплекс предалагающий на выбор студии, 1,2,3 спальные квартиры с удобной планировкой. Jumeirah Village Circle — один из самых быстрорастущихи кварталов в Дубае предлагающий легкий доступ к любой инфраструктуре города : работе, школам, торговым центрам, развлекательной и спортивной части города. В 30 минутах езды от Аль-Мактум и международного аэропортов Дубая. Инфраструктура: - бассейн на крыше; - просторный вестибюль с круглосуточным консьерж-сервисом; - сады во внутреннем дворе; - детская игровая площадка в закрытой зоне посреди зеленых насаждений; - тренажерный зал; - подземная парковка. Расположение: За 5 минут резиденты Luma21 смогут дойти до: - аптеки LIFE Pharmacy – JVC LIFE; - супермаркета Tudomart Supermarket; - ближайшей автобусной остановки JVC, Sandoval Lane Apartments 1; - 5-звездочного отеля FIVE Jumeirah Village Hotel, где можно поужинать в одном из элитных ресторанов и баров или отдохнуть в спа-центре; - зеленого парка JVC – Halfa Park. Что касается достопримечательностей, самых популярных развлечений эмирата, а также аэропортов Дубая, путь до них займет менее получаса: - Burj Al Arab –15 минут; - Dubai Mall, Burj Khalifa и поющие фонтаны, набережная Dubai Marina Walk и Marina Beach, Palm Jumeirah – 20 минут; - тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village, заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary с розовыми фламинго, Международный аэропорт Дубая (DXB) – 25 минут; - Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) – 30 минут. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!