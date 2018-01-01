Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Современные апартаменты Residence 110 в 20-этажной башне с фитнес-залом и открытым бассейном. Из окон открываются виды на Бурдж-Халифу и Бурдж-аль-Араб. Проект расположен в районе Business Bay в окружении кафе, магазинов и отелей. Business Bay — один из самых оживлённых районов Дубая, так как именно здесь расположены офисы многих международных компаний.Особенности квартир
Рассрочка 10/90:
Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.