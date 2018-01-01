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Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€481,342
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15
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О комплексе

Современные апартаменты Residence 110 в 20-этажной башне с фитнес-залом и открытым бассейном. Из окон открываются виды на Бурдж-Халифу и Бурдж-аль-Араб. Проект расположен в районе Business Bay в окружении кафе, магазинов и отелей. Business Bay — один из самых оживлённых районов Дубая, так как именно здесь расположены офисы многих международных компаний.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня с белой бытовой техникой
  • Панорамные окна
Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн;
  • Парковочное место;
  • Парки и сады;
  • Беговая дорожка;
  • Зона йоги и медитации;
  • Детская игровая площадка.
Преимущества

Рассрочка 10/90:

  • 10% – первый взнос;
  • 90% – после бронирования.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Молл - 3,8 км
  • Бурдж Халифа - 3,5 км
  • Аэропорт - 16 км
  • Море - 7,2 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€481,342
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