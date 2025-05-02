Жилой комплекс Новая резиденция ES Golf Verge с бассейном, полем для гольфа и клубным домом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Представьте себе жизнь, где каждый день начинается с живописного вида на бескрайние изумрудного цвета поля гольф-клуба и ласкового солнца, которое наполняет ваш дом мягким светом. ES Golf Verge – это идеальный баланс природы и роскоши, место, где стильная архитектура гармонично сливается с окружающим пейзажем.

Расположенный в Emaar South, одном из самых перспективных районов Дубая, ES Golf Verge предлагает коллекцию роскошных резиденций с 1-3 спальнями Здесь каждая деталь интерьера продумана до мелочей: натуральные материалы, теплые оттенки, изысканные деревянные и каменные акценты, которые наполняют пространство уютом и спокойствием.

Вас ждет 18-луночное чемпионское поле для гольфа, которое дарит бесконечные панорамные виды и чувство простора. Прогулочные аллеи, фитнес-центр, бассейны, йога-пространства, теннисные и падел-корты – здесь создано всё, чтобы вы могли наслаждаться активной и размеренной жизнью. Для семей с детьми предусмотрены игровые площадки, парк и развивающие зоны, а вечер можно провести с друзьями на уютных зонах для барбекю или в клубном доме.

Удобства:

Бассейн

Поле для гольфа

Скейт-парк

Теннисные и падел-корты

Фитнес-центр

Клубный дом

Зона для йоги

Беговая дорожка

Зона барбекю

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Общественный парк

Игровые площадки

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Благодаря отличной транспортной доступности, вы легко доберетесь до Downtown Dubai, Dubai Marina и международного аэропорта, а близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям делает проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций.