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  4. Жилой комплекс Новая резиденция ES Golf Verge с бассейном, полем для гольфа и клубным домом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция ES Golf Verge с бассейном, полем для гольфа и клубным домом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$529,512
14.04.2025
$526,242
13.04.2025
$526,551
12.04.2025
$528,518
11.04.2025
$540,460
10.04.2025
$542,662
09.04.2025
$545,392
08.04.2025
$545,052
06.04.2025
$336,321
05.04.2025
$333,258
04.04.2025
$337,712
03.04.2025
$341,458
02.04.2025
$340,738
01.04.2025
$339,968
30.03.2025
$338,923
29.03.2025
$341,457
28.03.2025
$342,704
27.03.2025
$341,503
26.03.2025
$341,290
25.03.2025
$340,123
24.03.2025
$338,973
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25432
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442412
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представьте себе жизнь, где каждый день начинается с живописного вида на бескрайние изумрудного цвета поля гольф-клуба и ласкового солнца, которое наполняет ваш дом мягким светом. ES Golf Verge – это идеальный баланс природы и роскоши, место, где стильная архитектура гармонично сливается с окружающим пейзажем.

Расположенный в Emaar South, одном из самых перспективных районов Дубая, ES Golf Verge предлагает коллекцию роскошных резиденций с 1-3 спальнями Здесь каждая деталь интерьера продумана до мелочей: натуральные материалы, теплые оттенки, изысканные деревянные и каменные акценты, которые наполняют пространство уютом и спокойствием.

Вас ждет 18-луночное чемпионское поле для гольфа, которое дарит бесконечные панорамные виды и чувство простора. Прогулочные аллеи, фитнес-центр, бассейны, йога-пространства, теннисные и падел-корты – здесь создано всё, чтобы вы могли наслаждаться активной и размеренной жизнью. Для семей с детьми предусмотрены игровые площадки, парк и развивающие зоны, а вечер можно провести с друзьями на уютных зонах для барбекю или в клубном доме.

Удобства:

  • Бассейн
  • Поле для гольфа
  • Скейт-парк
  • Теннисные и падел-корты
  • Фитнес-центр
  • Клубный дом
  • Зона для йоги
  • Беговая дорожка
  • Зона барбекю
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Общественный парк
  • Игровые площадки

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Благодаря отличной транспортной доступности, вы легко доберетесь до Downtown Dubai, Dubai Marina и международного аэропорта, а близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям делает проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция ES Golf Verge с бассейном, полем для гольфа и клубным домом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
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от
$529,512
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