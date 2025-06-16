  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Вилла Naseem Al Jurf Villas

Вилла Naseem Al Jurf Villas

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,50 млн
;
20
ID: 32769
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Abu Dhabi
  • Город
    Ghadeer Al Tayr

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Naseem Al Jurf — это идиллическое место, которое ощущается как дом. Тихий уголок спокойствия, окруженный природой и пропитанный умиротворением, но при этом гармонично соединенный со всеми аспектами вашей жизни. Это уединенный уголок ОАЭ, который воспитывает чувство принадлежности. Частный рай, обогащенный течением воды, зеленью и естественным светом. Оазис расслабления для всех, кто ступает на его землю.

Это место ощущается особенным. Природа течет и растет повсюду, история витает в воздухе, а спокойствие живет здесь веками. Здесь есть ощущение величия, которое возникает от того, что ты становишься частью такого исключительного убежища. Новый способ жизни в ярком прибрежном оазисе, который поднимает планку для современного роскошного жилья.

Десятки лет назад Al Jurf был скрытым убежищем. Оазисом, куда можно было уехать, чтобы немного отвлечься от быстрого ритма городской жизни. Со временем это уникальное место стало любимым убежищем, и было посажено более миллиона деревьев, чтобы сделать Al Jurf еще более привлекательным.

Сочетая традиции и современность, это место стало домом для процветающего сообщества людей, флоры и фауны, где природа мирно сосуществует с современной жизнью. Тот, кто здесь живет, ощущает полноту счастья.

Удобно расположенный между Абу-Даби и Дубаем и протянувшийся на 1,6 км по великолепным бирюзовым водам, Al Jurf приглашает жить полной жизнью. Уникальные жилые комплексы, включая частные марины, пляжные клубы, бутик-отели, магазины, рестораны и всемирно известный курорт и оздоровительный центр — SHA. В целом, это уникальное место, которое вы можете назвать своим домом.

Пересекая великолепный ландшафт, Al Jurf Canal — это искусственно созданный канал, который протягивается по всему 380-гектарному земельному участку. Он имеет длину 4,36 км, ширину 70 м и глубину от 3 до 5 м в разных участках. Этот спокойный водный путь добавляет 8,72 км прибрежной зоны и пляжей в сообщество Al Jurf.

Как важная составляющая Al Jurf, канал служит драйвером ценности, открывая множество новых возможностей и превращая сообщество в живой городской центр. Таким образом, создавая действительно исключительный опыт жизни.

Проект Naseem Al Jurf создан для того, чтобы превзойти современные представления о роскоши и переосмыслить концепцию жилья, предлагая разнообразные варианты для проживания. От роскошных вилл у канала с потрясающими видами на воду до просторных семейных домов, выходящих на зелёные сады, и элегантных современных жилых комплексов — каждый элемент тщательно продуман, чтобы гарантировать исключительный опыт жизни.

Местонахождение на карте

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

