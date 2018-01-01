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Unique Homes Worldwide Properties

Abu Dhabi - Al Wafra Tower - Office 244
;
Unique Homes Worldwide Properties
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.uhpae.com
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Описание

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.


Генеральный директор
Мохаммед Аль Джбур

 

Квартиры
Смотреть все 33 объекта
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
€ 9,213,280
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Абу-Даби
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 20
Изысканная и великолепная 2-х комнатная квартира с видом на море в отличном месте. Это не са…
€ 313,187
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в ОАЭ, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/9
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жило…
€ 627,923
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в ОАЭ, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 2
Mamsha Al Saadiyat предлагает эксклюзивные дома в непревзойденном месте, где вы можете посещ…
€ 1,695,281
Дома
Смотреть все 37 объектов
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
€ 6,153,600
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
€ 1,609,339
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка
ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
Эта роскошная и уникальная вилла расположена в Хидд Аль Саадият, напротив прекрасного пляжа …
€ 3,742,445
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€ 715,962
Земельные участки
Смотреть все 4 объекта
Земельные участки в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки
ОАЭ
Планируете приобрести участок в Абу-Даби, ОАЭ, который станет холстом, на котором вы сможете…
€ 290,535
Земельные участки в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки
ОАЭ
Площадь 562 м²
Планируете приобрести участок в Абу-Даби, ОАЭ, который станет холстом, на котором вы сможете…
€ 337,228
Земельные участки с видом на море, возможен торг, с море в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки с видом на море, возможен торг, с море
ОАЭ
Площадь 14 184 м²
Жилой участок для продажи. Большой участок. Премиальное местоположение. Отлично подходит для…
€ 25,880,000
Земельные участки с видом на море, с море в Абу-Даби, ОАЭ
Земельные участки с видом на море, с море
Абу-Даби
Al Reem Island - это проект мирового класса, включающий в себя несколько жилых, коммерческих…
€ 11,673,292
Новостройки
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Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от
€ 3,010,206
1 068–1 163 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Q Properties
Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни. Общественные объекты и удобства: - Общественные парки и зеленые зоны - Променад вдоль канала - Игровые зоны для детей - Зоны розничной торговли  - Частная школа  - Клубные дома  - Мечети - Фитнес-зоны - Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект. Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
€ 627,923
4–1 156 м² 12 квартир
Сдача в: 2025
Застройщик: AlDar
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:  - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: -  система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; -  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.
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Anisa Lobanova
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