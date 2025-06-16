  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой квартал Brabus Island

Жилой квартал Brabus Island

Абу-Даби, ОАЭ
от
$945,000
;
8
ID: 32762
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Brabus Island — это смелый жилой проект от застройщика Reportage, созданный в сотрудничестве с легендарным немецким брендом BRABUS. Комплекс расположен в престижном районе Al Raha Beach в Абу-Даби и состоит из четырёх зданий по 13 этажей, включающих в себя 352 апартамента и 96 вилл. Архитектура воплощает философию дизайна BRABUS — роскошную, прогрессивную и ориентированную на тех, кто не готов идти на компромиссы.

Апартаменты предлагаются с 2, 3 и 4 спальнями, с возможностью выбора одного из трёх вариантов отделки интерьера: Black and Bold, White Bliss и Gray Haven. В каждой квартире предусмотрены частные балконы или террасы, полностью облицованные ванные комнаты, спальни с санузлом, встроенные шкафы, оборудованные кухни и современные системы связи. Дизайн вдохновлен стилем суперкаров BRABUS и может быть адаптирован под индивидуальный вкус владельца.

 

Проект находится в стратегически удобном месте — всего в нескольких минутах от таких достопримечательностей, как остров Yas, Большая мечеть шейха Зайда и музей Лувр Абу-Даби. Среди удобств: бассейны, зоны фитнеса, игровые площадки для детей и озелененные прогулочные зоны. Это не просто место для жизни — это уникальный стиль, вдохновленный стремлением к совершенству.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Продуктовые магазины
Досуг

