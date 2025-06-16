Жилой квартал Brabus Island

Brabus Island — это смелый жилой проект от застройщика Reportage, созданный в сотрудничестве с легендарным немецким брендом BRABUS. Комплекс расположен в престижном районе Al Raha Beach в Абу-Даби и состоит из четырёх зданий по 13 этажей, включающих в себя 352 апартамента и 96 вилл. Архитектура воплощает философию дизайна BRABUS — роскошную, прогрессивную и ориентированную на тех, кто не готов идти на компромиссы.

Апартаменты предлагаются с 2, 3 и 4 спальнями, с возможностью выбора одного из трёх вариантов отделки интерьера: Black and Bold, White Bliss и Gray Haven. В каждой квартире предусмотрены частные балконы или террасы, полностью облицованные ванные комнаты, спальни с санузлом, встроенные шкафы, оборудованные кухни и современные системы связи. Дизайн вдохновлен стилем суперкаров BRABUS и может быть адаптирован под индивидуальный вкус владельца.

Проект находится в стратегически удобном месте — всего в нескольких минутах от таких достопримечательностей, как остров Yas, Большая мечеть шейха Зайда и музей Лувр Абу-Даби. Среди удобств: бассейны, зоны фитнеса, игровые площадки для детей и озелененные прогулочные зоны. Это не просто место для жизни — это уникальный стиль, вдохновленный стремлением к совершенству.