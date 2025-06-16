Жилой комплекс SAAS Heights

SAAS Heights - это престижный жилой проект на берегу моря. Проект включает в себя две знаковые башни, соединенные мостом, что переосмысливает прибрежную жизнь. Жилье в SAAS Heights создано для комфорта и предназначено для жизни, предлагая различные типы квартир, включая апартаменты с тремя спальнями, двухуровневые резиденции и роскошный пентхаус. Жильцы могут наслаждаться курортными удобствами, такими как современный тренажерный зал, крытый и открытый бассейны, сауна и парная, места для занятий йогой и растяжкой, а также специальные помещения для фитнеса только для женщин. В комплексе также предусмотрены частный театр, игровая зона, зал для проведения мероприятий и общественная кухня для проведения развлекательных и общественных мероприятий.