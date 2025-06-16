  1. Realting.com
Жилой комплекс SAAS Heights

Абу-Даби, ОАЭ
Цена по запросу
;
16
ID: 32764
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

SAAS Heights - это престижный жилой проект на берегу моря. Проект включает в себя две знаковые башни, соединенные мостом, что переосмысливает прибрежную жизнь. Жилье в SAAS Heights создано для комфорта и предназначено для жизни, предлагая различные типы квартир, включая апартаменты с  тремя спальнями, двухуровневые резиденции и роскошный пентхаус. Жильцы могут наслаждаться курортными удобствами, такими как современный тренажерный зал, крытый и открытый бассейны, сауна и парная, места для занятий йогой и растяжкой, а также специальные помещения для фитнеса только для женщин. В комплексе также предусмотрены частный театр, игровая зона, зал для проведения мероприятий и общественная кухня для проведения развлекательных и общественных мероприятий.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации