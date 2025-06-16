  1. Realting.com
  ОАЭ
  Ghadeer Al Tayr
  Жилой квартал Jacob & Co Villas

Жилой квартал Jacob & Co Villas

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$2,26 млн
;
23
ID: 32772
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Abu Dhabi
  • Город
    Ghadeer Al Tayr

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный комплекс, который будет расположен в Абу-Даби. Ведущая девелоперская компания Ohana Development создает этот проект в сотрудничестве с мировым брендом роскошных ювелирных изделий Jacob & Co. В комплексе будет представлена потрясающая коллекция брендированных резиденций.

Жильцы комплекса Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana будут наслаждаться роскошной жизнью на берегу моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные пешеходные дорожки, набережную и пляж.

Местонахождение на карте

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Вы просматриваете
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$2,26 млн
