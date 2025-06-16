Жилой квартал Jacob & Co Villas

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный комплекс, который будет расположен в Абу-Даби. Ведущая девелоперская компания Ohana Development создает этот проект в сотрудничестве с мировым брендом роскошных ювелирных изделий Jacob & Co. В комплексе будет представлена потрясающая коллекция брендированных резиденций.

Жильцы комплекса Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana будут наслаждаться роскошной жизнью на берегу моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные пешеходные дорожки, набережную и пляж.