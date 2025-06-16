  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой комплекс Mamsha Palm

Жилой комплекс Mamsha Palm

Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,69 млн
;
12
ID: 32771
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Резиденция в японском стиле Mamsha Palm - это архитектурное новшество, созданное  по природным мотивам.

В сотрудничестве со всемирно известным архитектором Коити Такада Mamsha Palm представляет собой культовую архитектуру, которая возвращает природу в городскую среду.

Биофильный дизайн напоминает навес из пальмовых листьев и пронизывает весь Mamsha Palm, создавая тень.

Станьте владельцем одной из 44 резиденций или небесных вилл с просторными планировками, из которых открывается захватывающий вид на Гуггенхайм Абу-Даби. Будьте в шаговой доступности к сердцу острова Саадият, пляжу, магазинам и ресторанам.

Каждое внутреннее пространство было создано для того, чтобы отразить изысканную красоту архитектурной концепции Коити Такада; материалы и отделка способствуют образу жизни высокого класса.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

