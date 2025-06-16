Жилой комплекс Mamsha Palm

Резиденция в японском стиле Mamsha Palm - это архитектурное новшество, созданное по природным мотивам.

В сотрудничестве со всемирно известным архитектором Коити Такада Mamsha Palm представляет собой культовую архитектуру, которая возвращает природу в городскую среду.

Биофильный дизайн напоминает навес из пальмовых листьев и пронизывает весь Mamsha Palm, создавая тень.

Станьте владельцем одной из 44 резиденций или небесных вилл с просторными планировками, из которых открывается захватывающий вид на Гуггенхайм Абу-Даби. Будьте в шаговой доступности к сердцу острова Саадият, пляжу, магазинам и ресторанам.

Каждое внутреннее пространство было создано для того, чтобы отразить изысканную красоту архитектурной концепции Коити Такада; материалы и отделка способствуют образу жизни высокого класса.