Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott

Seamont. Autograph Collection by Marriott — Роскошь, где встречается море и небо. Представьте: панорамные виды на бирюзовое море, архитектура, повторяющая изгибы волн, и ритм жизни, выстроенный на гармонии. Seamont — это не просто резиденция, это прибрежное уединение премиум-класса на острове Реем, где каждый день начинается с восхода над заливом и заканчивается закатом, как в кино.

Первая в ОАЭ резиденция Autograph Collection by Marriott сочетает утончённый дизайн, природную красоту и сервис пятизвёздочного отеля. Роскошные апартаменты, натуральные материалы, плавные линии и свет, льющийся сквозь пространство — всё создано для ощущения лёгкости и покоя.

Прямой выход к набережной, близость к культурному сердцу Саадиат и центру Абу-Даби — вы в самом ритме жизни, но за стенами — тишина, спокойствие и приватность.

Seamont — это не просто дом. Это стиль жизни.С Bonvoy™ — доступ к глобальным привилегиям. С морем — к вечному вдохновению.

Seamont - жизнь, достойная легенды.