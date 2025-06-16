  1. Realting.com
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott

Абу-Даби, ОАЭ
от
$658,000
;
12
ID: 32759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Seamont. Autograph Collection by Marriott — Роскошь, где встречается море и небо. Представьте: панорамные виды на бирюзовое море, архитектура, повторяющая изгибы волн, и ритм жизни, выстроенный на гармонии. Seamont — это не просто резиденция, это прибрежное уединение премиум-класса на острове Реем, где каждый день начинается с восхода над заливом и заканчивается закатом, как в кино.

Первая в ОАЭ резиденция Autograph Collection by Marriott сочетает утончённый дизайн, природную красоту и сервис пятизвёздочного отеля. Роскошные апартаменты, натуральные материалы, плавные линии и свет, льющийся сквозь пространство — всё создано для ощущения лёгкости и покоя.

Прямой выход к набережной, близость к культурному сердцу Саадиат и центру Абу-Даби — вы в самом ритме жизни, но за стенами — тишина, спокойствие и приватность.

Seamont — это не просто дом. Это стиль жизни.С Bonvoy™ — доступ к глобальным привилегиям. С морем — к вечному вдохновению.

Seamont - жизнь, достойная легенды.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
