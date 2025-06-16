  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Вилла SHA Villas

Вилла SHA Villas

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$8,20 млн
;
17
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32773
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Abu Dhabi
  • Город
    Ghadeer Al Tayr

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

SHA Villas воплощают в себе полное соответствие стилю жизни SHA, предлагая непрерывное путешествие к оптимальному здоровью и личную гавань для уединения, позволяющую вам при необходимости восстановить силы духа и тела.

Здесь вы откроете для себя мир природной красоты, который включает в себя пышные сады, нетронутые пляжи и захватывающую дух береговую линию. Жилой район SHA Emirates с собственным пляжем с белым песком расположен напротив комплекса Al Jurf, среди тысяч высаженных деревьев, которые образуют зеленый лес, так что гости всегда будут погружены в атмосферу бескрайней природы.

AlJurf стремится к устойчивому развитию, и ее бережное отношение к окружающей среде идеально согласуется с философией клиники SHA Wellness, подчеркивающей важность сохранения природной среды и укрепления гармоничных отношений между человеком и природой.

Местонахождение на карте

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Cavalli Estates
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Вилла Sweden Palace
Дубай, ОАЭ
от
$34,25 млн
Вилла The Lakeshore by Ellington
Дубай, ОАЭ
от
$4,02 млн
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Дубай, ОАЭ
от
$969,467
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
Вы просматриваете
Вилла SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$8,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
TOP TOP
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Показать все Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Дубай, ОАЭ
от
$4,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
The Oasis by Emaar — один из самых высококлассных проектов Дубая, раскинувшийся на 9,4 млн м² впечатляющего пространства: 7 000 резиденций, просторные участки, панорамные виды, кристально-чистая вода и зелёные парки. Проект предлагает тщательно подобранную коллекцию роскошных вилл с 4, 5 и …
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Вилла Maha Villas
Вилла Maha Villas
Вилла Maha Villas
Вилла Maha Villas
Вилла Maha Villas
Показать все Вилла Maha Villas
Вилла Maha Villas
Дубай, ОАЭ
от
$3,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Вилла премиум-класса в новом комьюнити Maha Villas! Отличный вариант для семейной жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Предоставим каталог инвестора! Вилла оборудованная кухонным гарнитуром и техникой! Рассрочка 0% после передачи ключей! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Удобства: 4,5 км пе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Показать все Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Полностью меблирована! Беспроцентная рассрочка! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 2 кв. 2025 Удобства: белоснежный частный пляж, собственные ландшафтные сады на территории участк…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации