Вилла SHA Villas

SHA Villas воплощают в себе полное соответствие стилю жизни SHA, предлагая непрерывное путешествие к оптимальному здоровью и личную гавань для уединения, позволяющую вам при необходимости восстановить силы духа и тела.

Здесь вы откроете для себя мир природной красоты, который включает в себя пышные сады, нетронутые пляжи и захватывающую дух береговую линию. Жилой район SHA Emirates с собственным пляжем с белым песком расположен напротив комплекса Al Jurf, среди тысяч высаженных деревьев, которые образуют зеленый лес, так что гости всегда будут погружены в атмосферу бескрайней природы.

AlJurf стремится к устойчивому развитию, и ее бережное отношение к окружающей среде идеально согласуется с философией клиники SHA Wellness, подчеркивающей важность сохранения природной среды и укрепления гармоничных отношений между человеком и природой.