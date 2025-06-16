  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces

Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces

Абу-Даби, ОАЭ
от
$986,000
BTC
11.7282737
ETH
614.7289684
USDT
974 842.9227491
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32757
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Откройте для себя Fahid Beach Terraces – коллекцию премиальных резиденций, спроектированных всемирно известным архитектором Коичи Такада.

Проект, расположенный на острове Фахид в Абу-Даби — первом острове ОАЭ, полностью посвященном оздоровлению, — предлагает шесть элегантных зданий с апартаментами с 1–4 спальнями на берегу моря и пентхаусы с 5 спальнями и комнатами для прислуги. Проект разработан удостоенным наград архитектором Коити Такадой. Резиденции отличаются плавными формами, вдохновленными природой, и широким остеклением, обеспечивающим максимальное естественное освещение, вид на море и тепловой комфорт. Апартаменты оснащены итальянскими кухнями, передовыми системами хранения, гардеробными с сенсорным освещением и ванными комнатами уровня спа, что обеспечивает как функциональность, так и спокойствие.

Жильцы могут воспользоваться прямым выходом на пляж, клубным домом на берегу с панорамным видом, современным оздоровительным центром, включающим спа-салон, сауну, паровые бани, бассейны с холодной водой и процедурные кабинеты, а также фитнес-студиями, спортивными площадками и общими комнатами отдыха. Генеральный план острова ставит во главу угла устойчивое развитие: 30% территории занимают зеленые зоны, обширные восстанавливающие сады и сохранение местной экосистемы, что соответствует сертификатам LEED Gold, Estidama 3 Pearl и Fitwel. 

Fahid Beach Terraces обеспечивает удобный доступ к острову Яс, Саадият и культурным достопримечательностям Абу-Даби, одновременно способствуя развитию динамичного сообщества, ориентированного на здоровый образ жизни, где природа, инновации и образ жизни гармонично сочетаются друг с другом.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$577,620
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,81 млн
Жилой квартал Ghaf Woods
Дубай, ОАЭ
от
$410,959
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Alba Residence с бассейном и ресторанами, Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$244,947
Жилой комплекс Новая резиденция LEGADO с бассейном, парками и ресторанами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$207,473
Вы просматриваете
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Абу-Даби, ОАЭ
от
$986,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Показать все Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Дубай, ОАЭ
от
$408,994
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 87 м²
1 объект недвижимости 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
408,994
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$229,953
Ibiza – новый жилой проект премиум-класса. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями с качественной современной отделкой под ключ, а также системой “умный дом”. Дизайн интерьеров гармонично сочетает элегантность и функциональность. Каждая резиденция располагает просторным балконом …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Самый высокий жилой комплекс Sobha Central The Horizon в районе Джумейра Лейк Тауэрс, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Самый высокий жилой комплекс Sobha Central The Horizon в районе Джумейра Лейк Тауэрс, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Самый высокий жилой комплекс Sobha Central The Horizon в районе Джумейра Лейк Тауэрс, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$463,157
Sobha Central The Horizon — жилой комплекс, расположенный вдоль знаменитой Sheikh Zayed Road. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира представляет собой уютное и светлое пространство: высокие потолки, просторные комнаты, а также уникальные виды из окон на Bluewat…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации