Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces

Откройте для себя Fahid Beach Terraces – коллекцию премиальных резиденций, спроектированных всемирно известным архитектором Коичи Такада.

Проект, расположенный на острове Фахид в Абу-Даби — первом острове ОАЭ, полностью посвященном оздоровлению, — предлагает шесть элегантных зданий с апартаментами с 1–4 спальнями на берегу моря и пентхаусы с 5 спальнями и комнатами для прислуги. Проект разработан удостоенным наград архитектором Коити Такадой. Резиденции отличаются плавными формами, вдохновленными природой, и широким остеклением, обеспечивающим максимальное естественное освещение, вид на море и тепловой комфорт. Апартаменты оснащены итальянскими кухнями, передовыми системами хранения, гардеробными с сенсорным освещением и ванными комнатами уровня спа, что обеспечивает как функциональность, так и спокойствие.

Жильцы могут воспользоваться прямым выходом на пляж, клубным домом на берегу с панорамным видом, современным оздоровительным центром, включающим спа-салон, сауну, паровые бани, бассейны с холодной водой и процедурные кабинеты, а также фитнес-студиями, спортивными площадками и общими комнатами отдыха. Генеральный план острова ставит во главу угла устойчивое развитие: 30% территории занимают зеленые зоны, обширные восстанавливающие сады и сохранение местной экосистемы, что соответствует сертификатам LEED Gold, Estidama 3 Pearl и Fitwel.

Fahid Beach Terraces обеспечивает удобный доступ к острову Яс, Саадият и культурным достопримечательностям Абу-Даби, одновременно способствуя развитию динамичного сообщества, ориентированного на здоровый образ жизни, где природа, инновации и образ жизни гармонично сочетаются друг с другом.