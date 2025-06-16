  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой квартал Grove Uptown Views

от
$797,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 32756
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

 Grove Uptown Views - жилой комплекс в Saadiyat Grove, который может похвастаться престижным расположением в окружении магазинов, ресторанов и культурных достопримечательностей, в пределах оживленного культурного района. 

От студий до двухкомнатных квартир, этот комплекс предлагает безупречную связь с изысканной красотой, городской жизнью и обогащающим единением с природой.

Al Saadiyat Island — это жемчужина Abu Dhabi, сочетающая роскошь и культуру. Здесь находятся всемирно известные музеи, такие как Лувр Абу-Даби, и первоклассные пляжи с белым песком. Район славится своей спокойной атмосферой и высоким уровнем жизни. Роскошные резиденции, престижные образовательные учреждения и разнообразие досуга делают его привлекательным как для жителей, так и для гостей.

 

Местонахождение на карте

Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации