Жилой квартал Grove Uptown Views

Grove Uptown Views - жилой комплекс в Saadiyat Grove, который может похвастаться престижным расположением в окружении магазинов, ресторанов и культурных достопримечательностей, в пределах оживленного культурного района.

От студий до двухкомнатных квартир, этот комплекс предлагает безупречную связь с изысканной красотой, городской жизнью и обогащающим единением с природой.

Al Saadiyat Island — это жемчужина Abu Dhabi, сочетающая роскошь и культуру. Здесь находятся всемирно известные музеи, такие как Лувр Абу-Даби, и первоклассные пляжи с белым песком. Район славится своей спокойной атмосферой и высоким уровнем жизни. Роскошные резиденции, престижные образовательные учреждения и разнообразие досуга делают его привлекательным как для жителей, так и для гостей.