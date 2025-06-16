Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island

Vida Residences Saadiyat Island — это динамичное и изысканное сообщество, где гармонично сочетаются культура, творчество и комфорт. Расположенный в самом сердце острова Саадият, этот жилой комплекс предлагает 121 современную резиденцию с 1, 2 и 3 спальнями, спроектированную с особым вниманием к деталям, сочетающую современный стиль и простоту. Жители могут насладиться удобствами мирового класса, включая крытые и открытые тренажерные залы, бассейны, детские игровые площадки, зоны барбекю, парк для выгула собак, магазины и рестораны, а также специальные общественные зоны. Благодаря круглосуточным услугам консьержа, уборке и обслуживанию, Vida предлагает полный комфорт. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от таких знаковых культурных достопримечательностей как Лувр Абу-Даби, музей Гуггенхайма в Абу-Даби, престижных школ, чистейших пляжей и оживленных общественных центров, Vida Residences приглашает вас жить полнойй впечатлений жизнью в процветающем, творческом сообществе острова Саадият.