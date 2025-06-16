  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island

Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island

Абу-Даби, ОАЭ
от
$781,000
;
17
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32758
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Vida Residences Saadiyat Island — это динамичное и изысканное сообщество, где гармонично сочетаются культура, творчество и комфорт. Расположенный в самом сердце острова Саадият, этот жилой комплекс предлагает 121 современную резиденцию с 1, 2 и 3 спальнями, спроектированную с особым вниманием к деталям, сочетающую современный стиль и простоту. Жители могут насладиться удобствами мирового класса, включая крытые и открытые тренажерные залы, бассейны, детские игровые площадки, зоны барбекю, парк для выгула собак, магазины и рестораны, а также специальные общественные зоны. Благодаря круглосуточным услугам консьержа, уборке и обслуживанию, Vida предлагает полный комфорт. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от таких знаковых культурных достопримечательностей как Лувр Абу-Даби, музей Гуггенхайма в Абу-Даби, престижных школ, чистейших пляжей и оживленных общественных центров, Vida Residences приглашает вас жить полнойй впечатлений жизнью в процветающем, творческом сообществе острова Саадият.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Дубай, ОАЭ
от
$1,86 млн
Жилой комплекс Park Lane
Дубай, ОАЭ
от
$383,562
Жилой комплекс Sky Living
Дубай, ОАЭ
от
$234,973
Жилой комплекс One Central
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$198,423
Жилой комплекс Park Views Residences
Дубай, ОАЭ
от
$424,870
Вы просматриваете
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$781,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Показать все Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Жилой комплекс Golf Residences by Fortimo
Дубай, ОАЭ
от
$382,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Площадь 83–92 м²
2 объекта недвижимости 2
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0 – 92.0
328,767 – 382,131
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Показать все Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Абу-Даби, ОАЭ
от
$211,835
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Доходность от 5.9 % в $! Предоставим каталог инвестора! Захватывающий вид на море и возможность прогуляться вдоль побережья! Удобства: пейзажные бассейны для взро…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$470,142
Предлагаются апартаменты в резиденции с богатой инфраструктурой. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Siemens Расположение и объекты поблизости Гольф-клуб - 3 км Дубай Марина - 10 км Пальма Джумейра - 12 км Бурдж-Аль-Араб - …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации