Вилла Marbella

Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,85 млн
;
14
ID: 32768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Добро пожаловать в «Марбелью» — место, где вы сможете насладиться премиальной жизнью в прибрежном сообществе, расположенном в самом сердце Bloom Living, полностью интегрированного и всесторонне оснащённого комплекса смешанного использования в Зейд-Сити, Абу-Даби.

Вдохновлённый средиземноморской испанской архитектурой и дополненный комфортом современной жизни, жилой комплекс Marbella предлагает коллекцию элегантных вилл с живописными видами на озеро, с количеством спален от трёх до шести. Каждый дом, тщательно продуманный в деталях, создан для жизни «внутри — на открытом воздухе»: просторные открытые планировки, функциональные кухни, изысканная отделка и доступ к первоклассным удобствам внутри посёлка.

Жители Marbella могут пользоваться широким спектром объектов инфраструктуры Bloom Living, расположенных всего в нескольких минутах ходьбы. Здесь можно наслаждаться красотой природы в многочисленных парках, соединённых между собой в единую непрерывную сеть, а также посещать главный Клубный дом с лёгким доступом к бассейнам, спортивным и развлекательным зонам. Кроме того, в самом центре Bloom Living находится торгово-развлекательный центр города, где представлены изысканные рестораны и кафе, а также разнообразные магазины и сервисные службы.

Главной достопримечательностью Bloom Living является большое озеро, вокруг которого проложены специальные маршруты для прогулок, бега и велосипедных поездок. Для общественных мероприятий и отдыха в посёлке предусмотрены многофункциональные амфитеатры, а также площади «Восход солнца» и «Закат» с потрясающими видами. Кроме того, на территории Bloom Living расположены места отправления религиозных обрядов и две престижные международные школы.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ

