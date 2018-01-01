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Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция

Haci Kasim Mahallesi, Турция
от
€1,34 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
  • Высококачественный паркет
  • Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 5,8 км
  • Ближайший пляж - 4,3 км
  • Ближайший магазин - 70 метров
  • Остановка общественного транспорта - 400 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 94 км
Местонахождение новостройки
Haci Kasim Mahallesi, Турция

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Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Haci Kasim Mahallesi, Турция
от
€1,34 млн
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