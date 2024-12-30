Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

Maslak Mahallesi, Турция

от €754,404

Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни. Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü. Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения. Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки 1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра. В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.