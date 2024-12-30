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Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

Karadenizliler Mahallesi, Турция
от
€104,852
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20
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О комплексе

Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню.

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 30.12.2024.

Местонахождение новостройки
Karadenizliler Mahallesi, Турция

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Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Karadenizliler Mahallesi, Турция
от
€104,852
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