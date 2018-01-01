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Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€293,643
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и озеро.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, пешеходными дорожками, большими зелеными зонами, сауной и турецкой баней, парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Новый аэропорт Стамбула - 45 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 3 минут
  • Автобусная остановка - 2 минуты
  • Гавань - 1 минута
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€293,643
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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