Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

от €174,904

Сдача в: 2023

Квартира пространной планировкой 1+1 площадью 44 кв.м. В квартирах выполнена отделка премиум-класа, дизайнерская мебель и новая техника. Панорамные окна в квартире обеспечивают естественное освещение квартиры и красивые виды. Первоначальный взнос 35% и удобная беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Алания пользуется спросом у туристов. Квартиры повышаются в цене на 30-40%. Расположение комплекса в развитом районе - Hasbahçe. В жилом комплексе доступна вся развитая инфраструктура, достопримечательности и транспортная доступность, тем самым является самым перспективным вариантом для инвестиций. Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с лаунж-зоной, закрытый бассейн, SPA-зону с сауной, джакузи и паровой комнатой, фитнес-центр, кафе с баром, салон красоты, зоны для отдыха и барбекю, открытую автопарковку. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!