Резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с гаванью, Стамбул, Турция

Проект состоит из 2 блоков, всего 512 квартир. На каждом этаже 5 квартир с одной спальней и 26 квартир-студий.
Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, включая бассейн, аквапарк, шаттл, станцию зарядки электромобилей, кафе, прачечную, ресторан A'La Carte, охрану, парикмахерскую, магазин, беседки, зону отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр) и др.
По запросу, управление комплекса может сдать ваши квартиры в посуточную аренду от вашего имени (в обмен на 30% комиссионных).
Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.
Подходит под гражданство.
Расположение и объекты поблизости
Проект, состоящий из 2-х блоков, расположен в районе Томюк Эрдемли. Расстояние до моря - 600 м.
Квартира пространной планировкой 1+1 площадью 44 кв.м. В квартирах выполнена отделка премиум-класа, дизайнерская мебель и новая техника. Панорамные окна в квартире обеспечивают естественное освещение квартиры и красивые виды.
Первоначальный взнос 35% и удобная беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Алания пользуется спросом у туристов. Квартиры повышаются в цене на 30-40%.
Расположение комплекса в развитом районе - Hasbahçe. В жилом комплексе доступна вся развитая инфраструктура, достопримечательности и транспортная доступность, тем самым является самым перспективным вариантом для инвестиций.
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с лаунж-зоной, закрытый бассейн, SPA-зону с сауной, джакузи и паровой комнатой, фитнес-центр, кафе с баром, салон красоты, зоны для отдыха и барбекю, открытую автопарковку.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.
Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа
Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.
Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.
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