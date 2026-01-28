  1. Realting.com
Квартира в новостройке Antalya Altıntaş

Аксу, Турция
Цена по запросу
11
ID: 33256
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Анталия / Алтынташ - современная жизнь, готовая к доставке

Наш текущий жилой проект запланирован на поставку в мае 2026 года.

Проект состоит из 432 квартир с широким спектром планировок от 1+1 до 5+1, предназначенных для удовлетворения различных жизненных и инвестиционных потребностей.

Гибкий план оплаты:
50% первоначальный взнос
• 50% оплачивается в течение 12 месяцев

Altıntaş выделяется своей современной архитектурой, высококачественными строительными стандартами и продуманными жилыми помещениями, предлагая идеальные возможности для проживания и инвестиций.

Для получения подробной информации, планов этажей и профессиональной презентации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.

Местонахождение на карте

Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
