Квартира в новостройке Antalya Altıntaş

Анталия / Алтынташ - современная жизнь, готовая к доставке

Наш текущий жилой проект запланирован на поставку в мае 2026 года.

Проект состоит из 432 квартир с широким спектром планировок от 1+1 до 5+1, предназначенных для удовлетворения различных жизненных и инвестиционных потребностей.

Гибкий план оплаты:

50% первоначальный взнос

• 50% оплачивается в течение 12 месяцев

Altıntaş выделяется своей современной архитектурой, высококачественными строительными стандартами и продуманными жилыми помещениями, предлагая идеальные возможности для проживания и инвестиций.

Для получения подробной информации, планов этажей и профессиональной презентации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.