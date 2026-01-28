Квартира в новостройке Antalya Altıntaş

Анталия / Алтынташ - современная жизнь, готовая к доставке
Наш текущий жилой проект запланирован на поставку в мае 2026 года.
Проект состоит из 432 квартир с широким спектром планировок от 1+1 до 5+1, предназначенных для удовлетворения различных жизненных и инвестиционных потребностей.
Гибкий план оплаты:
50% первоначальный взнос
• 50% оплачивается в течение 12 месяцев
Altıntaş выделяется своей современной архитектурой, высококачественными строительными стандартами и продуманными жилыми помещениями, предлагая идеальные возможности для проживания и инвестиций.
Для получения подробной информации, планов этажей и профессиональной презентации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.