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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.

Махмутлар, Турция
от
$138,352
BTC
1.6456637
ETH
86.2562688
USDT
136 785.9942953
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26696
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 115 м2 с застекленным балконом.

Планировка:

  • Отдельная кухня 
  • Гостиная 
  • 2 Спальни 
  • 2 Ванные комнаты 
  • Застекленный балкон 

Yekta In + - жилой комплекс са всеми удобствами, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания в 400 метрах от моря.

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.


Инфраструктура:

  • Открытый Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Сауна
  • Фитнес
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Лобби
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Консьерж
  • Охрана 24/7 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Махмутлар, Турция
от
$138,352
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