Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 115 м2 с застекленным балконом.

Планировка:

Отдельная кухня

Гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

Застекленный балкон

Yekta In + - жилой комплекс са всеми удобствами, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания в 400 метрах от моря.

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.



Инфраструктура:

Открытый Бассейн

Детский Бассейн

Сауна

Фитнес

Паровая комната

Соляная комната

Лобби

Бильярд

Детская игровая комната

Детская площадка

Консьерж

Охрана 24/7



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