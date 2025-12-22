Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Наша компания, начавшая свою деятельность в феврале 2020 года, учитывает недостатки и потребности в этом секторе и предоставляет услуги своей высококачественной, надежной и профессиональной командой в соответствии с вашими потребностями.
Нашим приоритетом является понимание того, чего тре…
Prime Property Real Estate Investment Consultancy - ведущая турецкая профессиональная компания по продаже и маркетингу проектов.
Prime Property - ведущая компания по маркетингу недвижимости в Турции со своим профессиональным персоналом, специализирующимся на дизайне интерьеров, финансовом…
Mat Investment - мост между турецкими застройщиками и международными инвесторами в недвижимостьMat Investment - это компания по обслуживанию и развитию недвижимости, расположенная в Стамбуле, Турция. Обладая более чем 10-летним опытом, он имеет авторитетную узнаваемость бренда не только на м…
Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы от…