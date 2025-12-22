  1. Realting.com
TURK KEY

MENEKŞE MAHALLESİ ÖZGECAN ASLAN CADDESİ NO:20/1 SEYDİKEMER MUĞLA
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2025
На платформе
2 месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
www.turnkeygayrimenkul.tr/
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:34
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Земельные участки
Участок земли в Catak, Турция
Участок земли
Catak
Площадь 10 667 м²
ÖZEL SATIŞ – MÜLK ŞİRKETİMİZE AİTTİR Detaylı bilgi ve profesyonel bir sunum için lütfen b…
$145,000
Участок земли в Kayadibi, Турция
Участок земли
Kayadibi
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА - ПРОВЕДЕНИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИПожалуйста, свяжитесь с нами для получения по…
$100,000
Участок земли в Kayadibi, Турция
Участок земли
Kayadibi
EXCLUSIVE SALE – PROPERTY BELONGS TO OUR COMPANY For detailed information and a professio…
$260,000
НДС
Участок земли в Kayadibi, Турция
Участок земли
Kayadibi
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА - ПРОВЕДЕНИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИПожалуйста, свяжитесь с нами для получения по…
$280,000
Özkan YILDIRIM
Özkan YILDIRIM
11 объектов
