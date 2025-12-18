Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş

Готовые к переезду роскошные виллы в Yalıkavak Geriş | Panoramic Вид на море

Мы рады представить наш готовый к немедленной доставке бутик-проект виллы, расположенный в Ялыкавак Гериш, одном из самых престижных районов Бодрума.

Проект состоит из 13 эксклюзивных вилл 3+1, все из которых предлагают панорамный вид на море, отличающийся своим главным расположением, изысканной архитектурой и премиальными спецификациями.

🎯 Основные моменты проекта

3+1 виллы с одноэтажными и дуплексными вариантами

Частный бассейн и парковка для каждой виллы

Просторные частные участки площадью 500-700 м2 с ландшафтными садами

Система умного дома

Напольное отопление и централизованная климатическая система вентилятора

Полностью доставлены, включая набор белых товаров и встроенные шкафы

Управление на месте, безопасность 24/7 и регулярное обслуживание сада и бассейна

📍 Расположение

Небольшая дистанция до Ялыкавак Марина

Элитный образ жизни, окруженный видом на море и остров в одном из самых востребованных районов Бодрума

Бодрум Ялыкавак — это не просто инвестиция, это изысканный жизненный опыт, который объединяет мир, престиж и долгосрочную ценность.

Для получения подробной информации или для организации частного просмотра, я буду рад помочь вам.