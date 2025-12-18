  1. Realting.com
Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş

Бодрум, Турция
Цена по запросу


ID: 33184
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

English English

Готовые к переезду роскошные виллы в Yalıkavak Geriş | Panoramic Вид на море

Мы рады представить наш готовый к немедленной доставке бутик-проект виллы, расположенный в Ялыкавак Гериш, одном из самых престижных районов Бодрума.

Проект состоит из 13 эксклюзивных вилл 3+1, все из которых предлагают панорамный вид на море, отличающийся своим главным расположением, изысканной архитектурой и премиальными спецификациями.

🎯 Основные моменты проекта

  • 3+1 виллы с одноэтажными и дуплексными вариантами
  • Частный бассейн и парковка для каждой виллы
  • Просторные частные участки площадью 500-700 м2 с ландшафтными садами
  • Система умного дома
  • Напольное отопление и централизованная климатическая система вентилятора
  • Полностью доставлены, включая набор белых товаров и встроенные шкафы
  • Управление на месте, безопасность 24/7 и регулярное обслуживание сада и бассейна

📍 Расположение

  • Небольшая дистанция до Ялыкавак Марина
  • Элитный образ жизни, окруженный видом на море и остров в одном из самых востребованных районов Бодрума

Бодрум Ялыкавак — это не просто инвестиция, это изысканный жизненный опыт, который объединяет мир, престиж и долгосрочную ценность.

Для получения подробной информации или для организации частного просмотра, я буду рад помочь вам.

Местонахождение на карте

Еда и напитки
Финансы

Видеообзор вилла Bodrum Yalıkavak Geriş

