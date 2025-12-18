Вилла Bodrum Yalıkavak Geriş

Готовые к переезду роскошные виллы в Yalıkavak Geriş | Panoramic Вид на море
Мы рады представить наш готовый к немедленной доставке бутик-проект виллы, расположенный в Ялыкавак Гериш, одном из самых престижных районов Бодрума.
Проект состоит из 13 эксклюзивных вилл 3+1, все из которых предлагают панорамный вид на море, отличающийся своим главным расположением, изысканной архитектурой и премиальными спецификациями.
🎯 Основные моменты проекта
📍 Расположение
Бодрум Ялыкавак — это не просто инвестиция, это изысканный жизненный опыт, который объединяет мир, престиж и долгосрочную ценность.
Для получения подробной информации или для организации частного просмотра, я буду рад помочь вам.