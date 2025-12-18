  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn

Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn

Бодрум, Турция
Цена по запросу
;
18 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33185
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Проект Bodrum Yalıkavak Marinn является знаковым проектом, состоящим из 46 вилл и 1 особняка, построенных на участке площадью 66 тысяч квадратных метров, всего в 350 метрах от пристани Ялыкавак и всех известных ресторанов и развлекательных заведений.

Pier & Beach Club в Яликаваке Бодрум

Рядом с вами находится спортивно-художественный центр, построенный на 10 тысячах квадратных метров. Такие как теннисный корт, детский клуб, Patisserie, Pet area, Arts Workshop, Ethnic Workshop, Music Workshop, Yoga and Fitness area

Кроме того, 10 км пешеходных и велосипедных дорожек.

Особенности вилл в проекте;

4+1 Виллы Duplex имеют площадь использования 315-380 мт2 в земельном участке площадью 800 - 1300 м2. Есть 4 спальни, 4 ванные комнаты и гардеробные, спа-секция - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, хранилище, бассейн и парковка.

Виллы 4 + 1 и 5 + 1 и 6 + 1 Triplex имеют площадь использования 330 м - 470 м2 на участке площадью 900 - 1500 м2. Есть дополнительная спа-секция - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, хранилище, бассейн и парковка.

Особняк имеет площадь использования 680 мт2 в пределах участка 5500 м2.

Есть 6 спален, 6 ванных комнат и гардеробных, Living & Hobby Room, Cellar, Spa Section - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, склад, отдельно стоящий дом, бассейн и парковка.

То, что осталось вам и вашим близким в самом специальном проекте Бодрума — Наслаждайтесь Бодрумом.

Приглашаем Вас принять участие в этом уникальном проекте с точки зрения его расположения, природы и архитектуры.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция
Еда и напитки
Финансы

Видеообзор вилла Bodrum Yalıkavak Marinn

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Вилла Вилла с тремя спальнями с прямым видом на море в районе Гундоган.
Бодрум, Турция
от
$959,086
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
$296,688
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$452,721
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Вы просматриваете
Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Показать все Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
$372,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Показать все Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Показать все публикации