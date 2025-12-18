Вилла Bodrum Yalıkavak Marinn

Проект Bodrum Yalıkavak Marinn является знаковым проектом, состоящим из 46 вилл и 1 особняка, построенных на участке площадью 66 тысяч квадратных метров, всего в 350 метрах от пристани Ялыкавак и всех известных ресторанов и развлекательных заведений.

Pier & Beach Club в Яликаваке Бодрум

Рядом с вами находится спортивно-художественный центр, построенный на 10 тысячах квадратных метров. Такие как теннисный корт, детский клуб, Patisserie, Pet area, Arts Workshop, Ethnic Workshop, Music Workshop, Yoga and Fitness area

Кроме того, 10 км пешеходных и велосипедных дорожек.

Особенности вилл в проекте;

4+1 Виллы Duplex имеют площадь использования 315-380 мт2 в земельном участке площадью 800 - 1300 м2. Есть 4 спальни, 4 ванные комнаты и гардеробные, спа-секция - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, хранилище, бассейн и парковка.

Виллы 4 + 1 и 5 + 1 и 6 + 1 Triplex имеют площадь использования 330 м - 470 м2 на участке площадью 900 - 1500 м2. Есть дополнительная спа-секция - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, хранилище, бассейн и парковка.

Особняк имеет площадь использования 680 мт2 в пределах участка 5500 м2.

Есть 6 спален, 6 ванных комнат и гардеробных, Living & Hobby Room, Cellar, Spa Section - турецкая баня, сауна, теплая комната - прачечная, склад, отдельно стоящий дом, бассейн и парковка.

То, что осталось вам и вашим близким в самом специальном проекте Бодрума — Наслаждайтесь Бодрумом.

Приглашаем Вас принять участие в этом уникальном проекте с точки зрения его расположения, природы и архитектуры.