Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии

  2. Турция
  3. Кепез
  Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии

Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии

Кепез, Турция
от
$543,879
;
45
ID: 27935
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Кепез

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в проекте с торговой улицей с кафе и магазинами в Анталии, Кепез

Роскошные квартиры в Анталии расположены в Кепезе в районе Гюльверен. Регион быстро развивается благодаря проектам городской трансформации и привлекает инвесторов и покупателей. Он стал центром притяжения благодаря своим высоким инвестиционным возможностям и разумным ценам. Этот район предпочтителен из-за близости к центру города, социальным объектам и морю.

Квартиры находятся в нескольких минутах ходьбы от магазинов, торговых центров, больниц и банков, в 3 км от торгового центра Erasta, в 3,8 км от торгового центра Özdilek, в 4 км от автовокзала Антальи и торгового центра 5M Migros, в 4,5 км от пляжей Коньяалты, в 6 км от торгового центра MarkAntalya, в 7 км от центра Анталии и в 17 км от аэропорта Анталии.

Жилой комплекс занимает участок площадью 18 003 м² и включает в себя 33 объекта коммерческой недвижимости, 18 офисных помещений и 359 квартир с различными планировками от 1+1 до 4+1. Комплекс состоит из 5 блоков, причем внутренняя инфраструктура блока с 1+1 квартирами отличается от блоков с 2+1, 3+1 и 4+1 квартирами.

В блоке, где расположены квартиры 2+1, 3+1 и 4+1, имеются крытый и открытый бассейны, детский бассейн, тренажерный зал, зал для пилатеса, сауна, детский клуб, крытые парковочные места, кафе, круглосуточная охрана, места для прогулок, услуги консьержа. Кроме того, многие квартиры в комплексе имеют вид на море и город.

Квартиры с 2 спальнями имеют гостиную, кухню открытой планировки, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. В квартирах с 3 спальнями имеется гостиная, отдельная кухня, санузел, отдельная ванная комната, гардеробная и балкон.

Квартиры на продажу в Анталии оборудованы стальными входными дверями, встроенной кухонной техникой, системой «умный дом», кондиционерами в каждой комнате, котлом газового отопления, полами с подогревом, микроволновой печью, светодиодным освещением, прихожей, центральной спутниковой системой, интернетом и душевой кабиной.


Местонахождение на карте

Кепез, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии
Кепез, Турция
от
$543,879
