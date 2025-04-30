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Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция

Черноморский регион, Турция
от
$60,261
14.04.2025
$59,997
13.04.2025
$60,033
12.04.2025
$60,255
11.04.2025
$61,617
10.04.2025
$61,869
09.04.2025
$62,179
08.04.2025
$62,141
06.04.2025
$62,178
05.04.2025
$61,612
04.04.2025
$62,435
03.04.2025
$63,126
02.04.2025
$62,994
01.04.2025
$62,852
30.03.2025
$62,658
29.03.2025
$63,126
28.03.2025
$63,357
27.03.2025
$63,135
26.03.2025
$63,096
25.03.2025
$62,880
24.03.2025
$62,665
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19951
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376611
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Черноморский регион

О комплексе

Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, магазинами.

Окончание строительства - август 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 4,1 км
  • Университет - 2,6 км
  • Центр города - 5 км
  • Торговый центр - 1 км
  • Автобусная остановка - 10 метров

Местонахождение на карте

Черноморский регион, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$60,261
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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