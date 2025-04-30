Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция

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Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На террито…
Предлагаются меблированные апартаменты с террасами и видом на горы.
Резиденция располагает 4 большими бассейнами, рестораном и баром.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Преимущества
Гарантированный высокий арендный доход.
Расположение и объ…
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.
В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, ме…