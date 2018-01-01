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Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,66 млн
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13
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О комплексе

Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса.

В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны, парковка, баскетбольная площадка, теннисный корт, прогулочные тропы, беговая дорожка.

Установлены системы видеонаблюдения и теплоизоляции.

Расположение и объекты поблизости

Бейкоз, самый зеленый район Стамбула, имеет красивые жилые районы. С городской жизнью и уникальной природой, это самый спокойный район города. Все жители Стамбула хотят отправиться в Бейкоз из-за тихой обстановки. Здесь можно жить на природе, не выезжая за город, и добираться до работы, не теряя времени.

Этот проект является точкой пересечения европейской и азиатской сторон и обеспечивает легкий доступ к бизнес-центрам. Он находится в 2,5 км от моста Султана Мехмеда Фатиха и в 11 км от Босфорского моста. Кроме того, на европейскую сторону можно добраться за 8 минут на пароме, который отправляется каждые 15 минут.

Легкий доступ к основным дорогам, мостам, крупным торговым центрам, новым кафе, изысканным ресторанам, бутикам, спортивным центрам и учебным заведениям.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,66 млн
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