Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция

Чиплаклы, Турция

Комплекс находится недалеко от центра города, в чудесном месте - на возвышенности с прекрасными видами на окрестности, рядом с лесом и в 15 минутах ходьбы от пляжа. Из окон и с апартаментов открывается прекрасная панорама моря, города, гор и Аланийской крепости. Вся необходимая инфраструктур…