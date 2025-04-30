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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция

Аланья, Турция
от
$163,190
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20
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ID: 23632
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418349
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

Особенности проекта:

  • Открытый/закрытый бассейн
  • Зона барбекю
  • Аквапарк
  • Зона для йоги
  • Мини-гольф
  • Зона для фотографий
  • Кинотеатр
  • Баскетбольная площадка и теннисный корт
  • Детская игровая площадка
  • Спа-центр
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Парная
  • Турецкая баня
  • Зона отдыха
  • Детская игровая комната
  • Фитнес-зал
  • Бильярд

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1,7 км от моря.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Аланья, Турция
от
$163,190
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