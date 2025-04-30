Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция

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Комплекс находится недалеко от центра города, в чудесном месте - на возвышенности с прекрасными видами на окрестности, рядом с лесом и в 15 минутах ходьбы от пляжа. Из окон и с апартаментов открывается прекрасная панорама моря, города, гор и Аланийской крепости. Вся необходимая инфраструктур…
Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком.
Торговый центра - 2,7 км
Аэропорт - 4,5 км
Больница - 4 км
Квартиры в Алании Aramis Terrace Aramis Terrace - уникальный и роскошный проект в Алании, расположенный в районе Джикджилли. Aramis Terrace находится в районе Джикжилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Aramis…