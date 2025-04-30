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Квартиры с гаражом в Анталье, Турция

Аланья
268
Муратпаша
395
Аксу
308
Газипаша
180
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253 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 8
$401,808
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/9
Современная квартира расположена в престижном районе Тосмур в Аланье. Находится на 4-м этаже…
$267,252
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Alanya Via Corner Residence Sea Front 1+1 With Detached Garden Apartment - 1+1, 70m² - ⁠…
$176,608
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Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 4/4
For Sale 3+1, 200m² Luxury Duplex at Granada Residence Kargicak Alanya Alanya Kargicak Gr…
$247,260
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
An ultra-luxury residence project in Küçükhasbahçe, one of the most elite districts of Alany…
$217,767
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8/10
Выставлена на продажу квартиру квартира планировки 1+1 в популярном комплексе Crystal Park, …
$168,152
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 5/3
$780,000
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Квартира в Средиземноморский регион, Турция
Квартира
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 73 м²
Этаж 3/7
Жизнь как на отдыхе в Анталии! Сейчас самое время возвысить свои ожидания! Это больше не ме…
$170,669
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Эта стильная квартира с одной спальней расположена всего в 350 метрах от знаменитого пляжа К…
$237,576
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Внутренние и внешние характеристики; крытый и открытый бассейн, считыватель отпечатков пальц…
$114,511
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$74,005
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 62 м²
Предлагаем Вашему вниманию проект жилого комплекса от застройщика в Алании, район Гюллер Пин…
$216,961
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/12
Продается квартира 1+1 в комплексе Махмутлар Алания1+1 - 55 м2помещенныйПол: 2социальные зон…
$81,860
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
We are proud to present to you our apartment project, which has an ultra-luxury modern desig…
$354,743
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
1+1 Apartment for Sale in Alanya Avsallar Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Кепез, Турция
Квартира 1 комната
Кепез, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Представляю вашему вниманию крупнейший инновационный проект Турции Sur Yapı Antalya, который…
$115,948
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/12
🎁 Alanya Mahmutlar For Sale Installment New Full Activity 1+1 Pool Front Apartment 🎁  🎁 FEN…
$68,533
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/11
For Sale 1+1 Seaside Apartment at Konak Seaside Tower Mahmutlar Alanya Konak Seaside Tower…
$236,650
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Квартира 2 комнаты в Ходжалар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ходжалар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Район…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 10
В проекте 2 квартала и 130 квартир, которые имеют 7,7 квадратных метровземля. Особенности пр…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is locat…
$99,567
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/6
For Sale 1+1 Apartment at Azura World & Hotel in Turkler Alanya Azura World & Hotel …
$133,933
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/9
Расположенная всего в 120 метрах от моря, эта современная квартира с одной спальней находитс…
$267,252
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Роскошная квартира 1+1 в Махмутларе, Алания — дом вашей мечты ждет! Откройте для себя иск…
$79,231
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/4
Квартира расположена на 3-м этаже 4-этажного здания. Благодаря своему расположению, она нахо…
$324,890
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Алания Махмутлар Новостройка с мебелью 1+1, квартира 60м²🌟 ✅ АЛАНЬЯ / МАХМУТЛАР ✅ 1+1, 60м…
$78,446
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Современная квартира с одной спальней расположена в популярном районе Клеопатра в Аланье, вс…
$221,760
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Типы недвижимости в Анталье

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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