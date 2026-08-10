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Квартиры-студии в Анталье, Турция

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Аланья
10
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13 объектов найдено
Студия 1 комната в Махмутлар, Турция
Студия 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 7, , 35m², €52,000
$59,836
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Студия 1 комната в Кестель, Турция
Студия 1 комната
Кестель, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 4, , 45m², €77,000Окунитесь в мир элегантности и спокойствия в это…
$88,603
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
Срочная продажа! Квартира планировки 1+1 находится на четвёртом этаже, общая площадь сост…
$94,998
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TekceTekce
Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 3, , 50m², €65,000
$74,794
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Студия в Аксу, Турция
Студия
Аксу, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 4/10
Desire Antalya — станьте совладельцем 5★ отеля Best Western Premier Инвестиция, которая р…
$30,000
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Hotel Invest
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Студия в Муратпаша, Турция
Студия
Муратпаша, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 4/10
Desire Antalya — станьте совладельцем 5★ отеля Best Western Premier Инвестиция, которая р…
$25,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 4, , 35m², €57,000
$65,589
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Студия 1 комната в Махмутлар, Турция
Студия 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, StudioЭтаж: 6, , 40m², €53,000
$60,986
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект Аланьи в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое…
$48,251
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Студия 3 комнаты в Аланья, Турция
Студия 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
$133,758
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое распол…
$48,097
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Студия 2 комнаты в Аксу, Турция
Студия 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
который будет расположен в Альт-Нта, одном из самых привлекательных районов Анталии.Информац…
$191,798
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Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/10
JASMINE PORT SUITE        JASMINE PORT SUITE - будет расположен в Алании. Одном из кру…
$48,545
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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