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Квартиры-студии в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
10
Аланья
10
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20 объектов найдено
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Предлагаем Вам квартиру 1+0 на берегу моря в районе Авсаллар! Квартира расположна в комплекс…
€118,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 1 этаже в комплексе рай…
€71,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
В районе Клеопатра продается квартира планировки 1+0, расположенная на 3 этаже жилого компле…
€115,500
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 4 этаже в комплексе рай…
€88,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Квартира 1+0 находится в жилом комплексе с собственной инфраструктурой, в районе Джикджилли.…
€139,000
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/7
Район Кестель, г. Алания Комплекс AQUA RESİDENCE https://maps.app.goo.gl/psRAiLahq1NAUwDg6…
€110,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на девятом этаже жилого комплекс…
€76,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€83,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Студия в Махмутларе Представляем Вашему вниманию студию 1+0 в уютном жилом комплексе …
€103,000
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/12
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€77,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на восьмом этаже жилого комплекс…
€88,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном жило…
€89,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8
Продажа апартаментов 1+0 в Махмутлар - это очень популярное место для проживания как среди т…
€90,200
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц"   🇹🇷1+0, студия 4-й этаж, окна…
€125,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
  Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц"   🇹🇷1+0, студия 4-й этаж,…
€125,000
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…
€220,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Аланья, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
€135,000
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain, с Turciya Turciya Sredizemnomorskiy region Alaniya Antalya в Алания, Турция
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain, с Turciya Turciya Sredizemnomorskiy region Alaniya Antalya
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 28 002 м²
Этаж 5/5
NOVA GARDENЭтот проект будет 2-м. Завершено в июне 2023 года. Общая площадь комплекса: 2800 …
€207,000

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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