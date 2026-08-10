Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Анталье, Турция

;
Аланья
256
Муратпаша
1812
Аксу
467
Коньяалты
288
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
676 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Готовые к заселению квартиры в Махмутларе, Аланья, в жилом комплексе с полной инфраструктуро…
$212,136
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комфортные квартиры с видом на море в Аланье, Паяллар Паяллар, один из привлекательных приго…
$118,786
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Просторные квартиры с видом на море в благоустроенном комплексе в районе Оба, Алания Оба – о…
$432,619
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая недвижимость в центре Аланьи, недалеко от моря Авсаллар — один из популярных районов А…
$290,043
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Квартиры с панорамным видом на город и море в комплексе в Бююкхасбахче, Алания Алания – один…
$626,183
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$245,816
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 7
Квартиры в комплексе с 5-звездочным отелем в Аланье Роскошный проект расположен в районе Тюр…
$458,821
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с видом на море и горы в обширном комплексе в Аланье, Махмутлар Квартиры расположен…
$110,234
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в комплексе с богатой инфраструктурой в Аланье, Демирташ Демирташ —…
$169,516
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартиры с видом на город и природу в Аланье, Демирташ, в комплексе из одного блока Демирташ…
$226,764
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в проекте у моря в центре Алании Алания – один из самых популярных районов Анталии,…
$403,984
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$91,334
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 8
Одно- и двухуровневые квартиры с 2 спальнями в жилом комплексе в Анталии, Алтынташ Квартиры …
$379,086
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
🌿 Просторная квартира 2+1 с собственным садом в престижном районе Унджалы, Коньяалты Пред…
$500,664
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры с газом в Сарысу, Коньяалты, рядом с остановками общественного транспорта Квартиры …
$276,310
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Стильные квартиры в центре Махмутлара в Алании Махмутлар – элитный и особенный район Алании …
$205,511
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и системой «умный дом» в Аланье Эти современные квартиры находятся …
$784,519
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в Аланье, Оба, в проекте отельного типа с богатой инфраструктурой Эти апартамент…
$333,405
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$220,493
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Квартиры на первой линии моря в комплексе с инфраструктурой в Алании, Махмутлар Махмутлар из…
$599,408
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
В Газипаше, район Пазарджи, в качественном жилом комплексе с открытым пространством вокруг, …
$58,375
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартиры с видом на море в комплексе отельного типа в Аланье, Турция Квартиры расположены в …
$336,822
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/8
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн,открытое джакузи  Закрытый бассейн  Сауна ,хам…
$97,471
НДС
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Авсаллар — один из самых популярных районов Аланьи, предлагающий преимущества как для жизни,…
$61,741
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$378,140
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$137,284
Оставить заявку

Типы недвижимости в Анталье

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти