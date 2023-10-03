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Квартиры с видом на горы в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
5329
Аланья
5302
Gazipasa
309
Муратпаша
127
Kepez
85
Коньяалты
61
Doesemealti
18
Aksu
10
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3 321 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Demirtas, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/2
Детали резиденции  Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bahtili, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bahtili, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/9
Комплекс отельного типа с развитой инфраструктурой. 3 блока 9-этажей Собственный оборудов…
€95,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€125,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Элитные Квартиры в Аланье, Авсаллар, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Авсаллар –…
€99,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошное имущество в Алании Махмутларе в комплексе с премиальными удобствами Войдите, чтобы…
€129,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Инжекум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Инжекум, Турция
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 А…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры на берегу средиземного моря в ультрасовременном жилом комплексе. Апартаменты площ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры с видом на море и горы. Жилой комплекс Novita 11 Residence расположен в Махмутлар…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры с видом на море и горы. Жилой комплекс Novita 11 Residence расположен в Махмутлар…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Жилой комплекс с завораживающей архитектурой. Жилой комплекс на территории общей площадью …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Жилой комплекс с завораживающей архитектурой. Жилой комплекс на территории общей площадью …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Элитные квартиры вдали от суеты с видом на море. В комплексе предлагаются 38 квартир с пла…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры в новом жилом комплексе с разными удобствами в современном пригороде Алании - Махму…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Новый жилой комплекс премиум-класса расположен в пригородном районе Алании - Кестель. На поб…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Инжекум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Инжекум, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Инжекум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Инжекум, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры в самом сердце Алании. Современный жилой комплекс на закрытой территории десяти э…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Современные квартиры в красивом районе с современной инфраструктурой. Квартиры класса люкс…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Анталья

пентхаусы
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однокомнатные
двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
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