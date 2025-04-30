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Квартиры с садом в Анталье, Турция

Аланья
268
Муратпаша
395
Аксу
308
Газипаша
180
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362 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Ал…
$377,623
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/9
Современная квартира расположена в престижном районе Тосмур в Аланье. Находится на 4-м этаже…
$267,252
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$310,648
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс с видом на море и горы, в курортном районе с развитой инфраструктурой, Паялла…
$167,486
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Alanya Via Corner Residence Sea Front 1+1 With Detached Garden Apartment - 1+1, 70m² - ⁠…
$176,608
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Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 4/4
For Sale 3+1, 200m² Luxury Duplex at Granada Residence Kargicak Alanya Alanya Kargicak Gr…
$247,260
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AxA property®
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Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
От собственника выставлена на продажу двухкомнатная квартира, жилой площадью 55 кв.м., на 3 …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Рады представить Вашему вниманию новый жилой комплекс премиум класса в живописном районе Авс…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
В новом современном жилом комплексе в центре Алании от собственника выставлена на продажу кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8/10
Выставлена на продажу квартиру квартира планировки 1+1 в популярном комплексе Crystal Park, …
$168,152
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Квартира в Демирташ, Турция
Квартира
Демирташ, Турция
Площадь 50 м²
Хотим представить Вашему вниманию новый проект в  Алании, в тихом и уютном районе Демиртиш, …
$125,011
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Продается квартира планировки 1+1 напрямую от собственника. Квартира расположена на 3 этаже,…
$115,989
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Квартира 1 комната в Махмутлар, Турция
Квартира 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Элегантные апартаменты 1+1 в Махмутларе – превосходное расположение и комфорт Махмутлар –…
$82,029
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ÖVENÇOĞLU GROUP
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Пентхаус 3 комнаты в Демирташ, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Демирташ, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект современного жилого комплекса в экологически чисто…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию квартиры в проекте жилого комплекса в районе Кестель. Это зелен…
Цена по запросу
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Квартира в Каргыджак, Турция
Квартира
Каргыджак, Турция
Площадь 58 м²
Новая жемчужина побережья Аланьи – масштабный жилой комплекс премиум-класса всего в 100 метр…
$185,967
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 57 м²
Комплекс находится всего в 800 м от моря, в красивом месте, в нескольких минутах ходьбы от ц…
$191,649
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция Резиденция распол…
$176,848
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 44 м²
Квартира от инвестора в уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая в…
$91,950
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Эта стильная квартира с одной спальней расположена всего в 350 метрах от знаменитого пляжа К…
$237,576
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Квартира 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Эта исключительная вилла с 3 спальнями в Каргикаке предлагает роскошный образ жизни с захват…
$473,189
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Пентхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию готовый жилой комплекс в районе Кестель. Это зеленый район с мн…
Цена по запросу
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 57 м²
Продаются квартиры  в строящемся жилом комплексе в районе Авсаллар, пригорода Алании. Кварти…
$72,320
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/12
Продается квартира 1+1 в комплексе Махмутлар Алания1+1 - 55 м2помещенныйПол: 2социальные зон…
$81,860
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Агентство
AxA property®
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
Предложение для соискателей просторной квартиры с возможностью оформления ВНЖ в комплексе с …
Цена по запросу
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 44 м²
Квартира от инвестора в уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая в…
$77,486
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
ID AN 26239 Квартиры от застройщика 1+1, 2+1, 3+1 в Муратпаша, Анталия рядом с историческ…
$74,281
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кест…
$416,114
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Рады представить Вашему вниманию новый жилой комплекс на завершающей стадии строительства в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/12
🎁 Alanya Mahmutlar For Sale Installment New Full Activity 1+1 Pool Front Apartment 🎁  🎁 FEN…
$68,533
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Типы недвижимости в Анталье

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кондо
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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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