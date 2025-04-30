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Квартиры с террасой в Анталье, Турция

Аланья
268
Муратпаша
395
Аксу
308
Газипаша
180
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158 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Ал…
$377,623
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция Резиденция располагает бассе…
$130,035
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$310,648
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс с видом на море и горы, в курортном районе с развитой инфраструктурой, Паялла…
$167,486
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Alanya Via Corner Residence Sea Front 1+1 With Detached Garden Apartment - 1+1, 70m² - ⁠…
$176,608
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Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 4/4
For Sale 3+1, 200m² Luxury Duplex at Granada Residence Kargicak Alanya Alanya Kargicak Gr…
$247,260
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Тип недвижимости: квартира (дупоекс гарлен) Категория: вторичка. Расположение: Алания, район…
$148,498
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция Резиденция распол…
$176,848
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Эта стильная квартира с одной спальней расположена всего в 350 метрах от знаменитого пляжа К…
$237,576
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кест…
$416,114
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/11
For Sale 1+1 Seaside Apartment at Konak Seaside Tower Mahmutlar Alanya Konak Seaside Tower…
$236,650
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Роскошная квартира 1+1 в Махмутларе, Алания — дом вашей мечты ждет! Откройте для себя иск…
$79,231
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция …
$170,607
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Квартира 5 комнат в Серик, Турция
Квартира 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция Предлаг…
$579,463
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортног…
$197,654
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Квартира 4 комнаты в Оба, Турция
Квартира 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция Резиденция располагает бассейном, зоной о…
$400,509
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция Предлагаются виллы с парковочными местами,…
$519,102
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
Квартира расположена на 6-м этаже 9-этажного жилого дома в Авсалларе. Общая площадь — 65 м²,…
$124,443
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 9
Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция Проект состои…
$202,855
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейном и спортивными площадками, в спокойном и тихом районе, Авсаллар, Т…
$192,453
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция Жилой компле…
$91,025
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
For Sale 1+1 Sea View Apartment at Exodus Hill Residence Mahmutlar Alanya Exodus Hill Resi…
$88,425
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция Жилой компл…
$171,647
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция Резиденция распол…
$171,647
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция Резиденция располагает открытым бас…
$447,767
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 6
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район Махмутл…
$130,071
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Типы недвижимости в Анталье

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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